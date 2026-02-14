「可愛すぎ」「ユニ姿新鮮」坂道キャプテン→現在は番組MCなどで活躍の美女タレントが町田ホームに来場
FC町田ゼルビアが14日にクラブ公式X(@FcMachidaZelvia)を更新し、ホーム開催となった同日のJ1百年構想リーグEAST第2節・水戸ホーリーホック戦に、タレントの佐々木久美さんが来場したことを報告した。
佐々木さんは日向坂46の初代キャプテンを務め、昨年春に卒業。グループ在籍中からテレビ東京のスポーツニュース番組『スポーツ リアライブ〜SPORTS Real&Live〜』のMCを担当するなど、現在もテレビ番組を中心に活躍している。
今回はAbemaTVの応援番組『FC町田ゼルビアをつくろう〜ゼルつく〜』に出演するお笑いタレント・佐藤満春さんの観戦招待企画として、町田のホーム開幕戦に“来城”。佐々木さんはクラブが投稿した動画の中でユニフォームを着用し、「町田ゼルビア、絶対勝つぜ!」と、“Zポーズ”とともに意気込みを語っている。
これにファンから「サッカーのユニフォーム姿は新鮮」「可愛すぎワロタ」「顔ちっちゃい」「天空城まで坂道登ってきた」「サッカー界に進出」「野球、卓球の次はサッカー スポーツキャスターまっしぐら」「大活躍ですね!」などの声が送られた。
町田は佐々木さんが見守る中、2-2で後半を終え、PK4-2で勝利。見事に開幕2連勝を飾った。
