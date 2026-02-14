GK大迫敬介がPKストップ!! 広島が中国ダービーで「勝ち点2」岡山はPK戦連敗
[2.14 J1百年構想WEST第2節 広島 1-1(PK5-4) 岡山 Eピース]
J1百年構想リーグWESTは14日、第2節を各地で行い、サンフレッチェ広島とファジアーノ岡山が激突した。中国ダービーは前半に岡山が先制点を奪い、前半終了間際に広島が追いつくと、岡山が後半に退場者を出しながらも1-1で90分間が終了。PK戦の結果、GK大迫敬介が1本止めた広島が5-4で勝利し、勝ち点2を獲得した。
広島はバルトシュ・ガウル新監督のもと開幕節・長崎戦(○3-1)で好スタートを切り、これがホーム初戦。FW加藤陸次樹に代わってFWジャーメイン良が今季初先発を果たした。一方の岡山は開幕節・福岡戦(▲1-1、PK5-6)をPK戦で落とし、先発5人を一挙に変更。DF鈴木喜丈、MF宮本英治、MF山根永遠、FW河野孝汰、FWルカオが今季初先発を果たし、法政大在学中のU-21日本代表MF小倉幸成も引き続き先発した。[スタメン&布陣]
試合は序盤から岡山が押し込むと、前半5分には河野の落としからルカオが右サイドを駆け上がり、鋭いクロス。MF江坂任の左足シュートは枠を外れるも、さっそく決定的なシーンを作った。一方の広島も同6分、DF塩谷司のスルーパスからジャーメインが右サイドを抜け出し、クロスをFW鈴木章斗がワンタッチで押し込む。だが、ジャーメインにオフサイドがあったとして、ゴールは認められなかった。
なおも前への圧力を見せる岡山は前半9分、ルカオがハイプレスでDF山崎大地からボールを奪い、そのままゴール方向に向かうが、MF川辺駿のカバーに阻まれる。それでも同10分、岡山は小倉の左CKでゴール前を攻め込むと、クリアボールを拾ったMF松本昌也のシュートはMF松本泰志にブロックされたが、さらにこぼれ球を拾った江坂が振り向きざまに右足一閃。豪快なボレーシュートをゴール右隅に突き刺し、先制に成功した。
ビハインドとなった広島は前半13分、川辺が小倉からボールを奪ってカウンターを仕掛けると、ジャーメインのドリブル突破からFW小原基樹が左サイドを抜け出すも、クロスは岡山守備陣に阻まれる。同26分には塩谷のスルーパスからMF中野就斗が抜け出すも、左足シュートはGK濱田太郎に防がれ、開幕戦に続いての2戦連発とはならなかった。
ペースを取り戻した広島は前半32分、中野のロングスローのこぼれ球を川辺が狙ったが、うまく捉えることができずに枠外。対する岡山は同35分、MF宮本英治がファウルを受けて獲得したFKを小倉がキッカーを務め、直接狙うも、壁上を越えたボールは枠を外れた。岡山は同アディショナルタイム2分、左サイドを連係して崩すと、江坂のクロスがクリアされた後、こぼれ球を拾った小倉がシュートを狙ったが、これも枠外に飛んだ。
すると前半アディショナルタイム3分、広島が追いついた。山崎の縦パスを中野が絞ってつなぎ、ジャーメインもフリックすると、鈴木が相手を背負いながらボールをキープし、ノールックのヒールパス。これに反応したジャーメインが左に流れながら左足シュートを放ち、GK濱田に触られながらもゴール右隅に突き刺した。
そのまま後半も拮抗した展開が続くなか、同15分にいずれも最初の選手交代を実施。広島は小原に代わって加藤、岡山は河野に代わってFW木村太哉を入れた。そうして迎えた同26分、岡山は小倉が川辺への背後からのタックルでイエローカード。小倉は同1分にも川辺への足裏タックルで警告を受けており、プロ2試合目にして退場処分を下される形となった。
そこからは広島がペースを握り、後半33分に大きな決定機。塩谷の縦パスを途中出場FW中村草太がワンタッチで落とすと、ゴール右斜め前から中野が強烈なシュートを突き刺す。だが、中村にオフサイドがあってゴールは認められず。中野の2戦連続ゴールはまたしても実現しなかった。その後も広島が攻め続けたが、岡山守備陣が耐え抜き、1-1のままタイムアップ。J1百年構想リーグならではのPK戦で決着をつける形となった。
岡山のサポーターが陣取るエンドで実施され、開幕節に続くPK戦となった岡山が先攻。途中出場のFW一美和成が決めると、後攻の広島も途中出場のMFトルガイ・アルスランが冷静に決めた。2人目以降も岡山がMF白井康介と木村、広島もFW木下康介と中村がそれぞれ成功。すると岡山4人目、MF藤井海和のキックを大迫がストップし、広島が一歩前に出た。
広島4人目はDF菅大輝が右ポストに当てながらも成功すると、岡山も5人目の江坂が成功したが、広島は塩谷が最後に仕上げて勝負あり。中国ダービーをPK戦で制した広島が勝ち点2を獲得した。一方の岡山は開幕節に続いてPK戦で連敗し、勝ち点1にとどまった。
(取材・文 竹内達也)
