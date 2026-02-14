仙台が宮崎鴻のV弾で開幕2連勝! 横浜FCは完封負けで2連敗スタート
[2.14 J2・J3百年構想リーグEAST-A第2節 横浜FC 0-1 仙台 ニッパツ]
J2・J3百年構想リーグEAST-A第2節が14日に行われ、ベガルタ仙台は敵地で横浜FCに1-0で勝利した。
仙台は前半をスコアレスで折り返したが、後半28分に先制。GK林彰洋のフィードを起点に、前線のFW小林心が追い越してきたFW宮崎鴻につなぐ。宮崎はDFの逆を取る切り返しからペナルティエリア中央に入り、左足でゴール左に流し込んだ。
この宮崎の今季初得点が決勝ゴールとなり、仙台が開幕2連勝。横浜FCは2連敗スタートとなった。
