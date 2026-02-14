カプリーニが後半ATに劇的ゴール! 大宮が逆転で札幌を下して開幕2連勝
[2.14 J2・J3百年構想リーグEAST-B第2節 大宮 3-2 札幌 NACK]
J2・J3百年構想リーグEAST-B第2節が14日に開催され、RB大宮アルディージャはホームで北海道コンサドーレ札幌を3-2で下した。
先にスコアを動かしたのは札幌。前半3分、左CKからキッカーのMF福森晃斗が左足でクロスを入れ、DF家泉怜依がヘディングでゴール右に押し込んだ。
対する大宮は前半28分に追い付く。ペナルティエリア左でこぼれ球を拾ったMF泉柊椰が中央へ送り、MF山本桜大が触ったボールをFWオリオラ・サンデーが流し込んだ。
後半13分には左のDFパク・ミンギュからのクロスをファーのMF白井陽斗が折り返すと、MFスパチョークが蹴り込み、再び札幌がリードする。
しかし、試合はこれで終わらない。後半38分、右サイドのDF茂木力也のクロスから山本がヘディングシュート。ゴール左に決め、開幕2戦連発弾で2-2とした。
そしてPK戦も見えてきた後半アディショナルタイム5分に大宮が逆転。MF中山昂大のミドルシュートがディフレクションでゴール前へこぼれ、FWカプリーニが抜け目なく右足でネットを揺らした。
3-2で勝ち切った大宮は開幕2連勝。一方、札幌は逆転負けで2連敗となった。
