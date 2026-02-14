町田は打ち合いの末にPK戦で勝ち点2奪取! 水戸はJ1初勝ち点を得る
[2.14 J1百年構想EAST第2節 町田 2-2(PK4-2) 水戸 Gスタ]
J1百年構想リーグEASTは14日に第2節を行った。FC町田ゼルビアと水戸ホーリーホックの対戦は、2-2で引き分けた。特別大会の規定によりPK戦が行われ、町田が4-2で勝利して勝ち点2を獲得。水戸はJ1初の勝ち点1を得た。
開幕節で勝利した町田は10日のACLE・上海申花戦でも勝利し、ベスト16進出も確定した。アウェー中国から帰国して中3日で迎えた今節だが、先発の変更は1人のみ。FW藤尾翔太に代わり、FWエリキが起用された。初のJ1リーグ開幕節は完敗に終わった水戸は、前節から先発4人を変更。DFフォファナ・マリック、MF仙波大志、MF真瀬拓海、前節はベンチ外だったFW渡邉新太が起用された。[両スタメンはコチラ]
水戸は早い時間帯での失点に気をつけつつ、序盤から町田のゴールを脅かす。前半6分、渡邉が相手のパスミスからボールを奪ってショートカウンター。最後はFW鳥海芳樹がシュートもブロックされた。7分には仙波が左CKを蹴り、混戦からフォファナが押し込むが、望月のブロックに遭った。
前半23分にも水戸が決定機を作る。GK西川幸之介が右サイド深くにロングフィードを飛ばし、相手守備陣の裏で待ち構えた真瀬がそのまま突破。最後は渡邉がPA手前から右足シュートを放つも、GK谷晃生の正面に収まった。
ボールを握れない町田だが、要所で反撃に出る。前半37分、右サイドからボールをつなぎ、MFネタ・ラヴィからのパスを受けたMF相馬勇紀がすばやく最前線に浮き球のスルーパス。相手守備陣の裏にエリキが走り込むが、PA左でフォファナのスライディングにブロックされた。
CKを得た町田は一度目の攻撃でブロックされるが、二度目のCKで得点を生む。前半39分、相馬のキックはクリアされるが、左サイドにこぼれたボールを相馬が再び収め、右足のインスイングでクロス。ゴール方向に巻きながら飛んだボールに、ゴール前のエリキが右足ダイレクトで押し込む。開幕節の2ゴールに続く2試合連続得点で、先制に成功した。
開幕節に続いて先制点を奪われた水戸だが、前半43分に追いつく。左サイドからの攻撃は右に流れ、DF飯田貴敬が右足でクロス。ニアサイドの鳥海が囮になると、PA中央で待ち構えた仙波がダイレクトシュートで合わせる。ゴール隅に決め切り、1-1と同点にした。
さらに水戸が得点を決める。前半44分、西川が左サイドにロングキック。DF大森渚生、渡邉とつなぎ、PA左でパスを受けたMF加藤千尋がさらに折り返す。鳥海がDF岡村大八のマークを振り切りながらダイレクトでプッシュし、2-1と逆転に成功した。
前半アディショナルタイム3分過ぎ、町田が意地の同点ゴールを決める。左CKをMFナ・サンホが右足で蹴ると、ファーサイドのDF昌子源がヘディングシュートで叩き込む。前半は2-2で折り返した。
町田はハーフタイムで交代カードを切り、N・ラヴィに代えてMF白崎凌兵が出場。後半に入っても水戸がペースを握る。だが勝ち越しゴールは決まらず、両チーム拮抗状態が続いた。
後半16分、両チームが交代枠を使う。町田はナ・サンホとエリキに代え、FW桑山侃士とFWイェンギが入る。水戸は渡邉を下げ、特別指定選手ながら開幕スタメンを飾った日本大FW五木田季晋が投入された。
水戸は後半21分にチャンスを作る。左サイドからボールを収めた鳥海がすかさず右サイドに展開。真瀬が一気にドリブルで加速してPA内に入り込むが、昌子にブロックされた。昌子はこのプレーで負傷し、そのまま途中交代。代わってDFドレシェヴィッチが出場した。
後半25分、水戸は2枚替え。それぞれゴールを決めた鳥海と仙波を下げ、FW奥田晃也とMF山下優人が入った。35分には大森と加藤に代え、MF長尾優斗とMF山本隼大の投入で交代カードを5枚使い切った。
町田がサイドから攻撃を仕掛けてチャンスを作る一方、水戸は少し強度が落ちながらもカウンターで一発を狙う。試合は90分で決着つかず、2-2でPK戦にもつれ込んだ。
先攻の水戸は1人目のMF大崎航詩が決め、後攻・町田も1人目の相馬が決めた。水戸は2人目の山下がGK谷に止められる。町田はMF中山雄太が冷静に成功した。水戸の3人目は大学生FW五木田が豪快に決め、水戸の3人目は途中出場のMF下田北斗が決める。
水戸は4人目・長尾は再びGK谷に止められる。町田は4人目のドレシェヴィッチが決め切り、4-2で勝利した。
(取材・文 石川祐介)
J1百年構想リーグEASTは14日に第2節を行った。FC町田ゼルビアと水戸ホーリーホックの対戦は、2-2で引き分けた。特別大会の規定によりPK戦が行われ、町田が4-2で勝利して勝ち点2を獲得。水戸はJ1初の勝ち点1を得た。
開幕節で勝利した町田は10日のACLE・上海申花戦でも勝利し、ベスト16進出も確定した。アウェー中国から帰国して中3日で迎えた今節だが、先発の変更は1人のみ。FW藤尾翔太に代わり、FWエリキが起用された。初のJ1リーグ開幕節は完敗に終わった水戸は、前節から先発4人を変更。DFフォファナ・マリック、MF仙波大志、MF真瀬拓海、前節はベンチ外だったFW渡邉新太が起用された。[両スタメンはコチラ]
前半23分にも水戸が決定機を作る。GK西川幸之介が右サイド深くにロングフィードを飛ばし、相手守備陣の裏で待ち構えた真瀬がそのまま突破。最後は渡邉がPA手前から右足シュートを放つも、GK谷晃生の正面に収まった。
ボールを握れない町田だが、要所で反撃に出る。前半37分、右サイドからボールをつなぎ、MFネタ・ラヴィからのパスを受けたMF相馬勇紀がすばやく最前線に浮き球のスルーパス。相手守備陣の裏にエリキが走り込むが、PA左でフォファナのスライディングにブロックされた。
CKを得た町田は一度目の攻撃でブロックされるが、二度目のCKで得点を生む。前半39分、相馬のキックはクリアされるが、左サイドにこぼれたボールを相馬が再び収め、右足のインスイングでクロス。ゴール方向に巻きながら飛んだボールに、ゴール前のエリキが右足ダイレクトで押し込む。開幕節の2ゴールに続く2試合連続得点で、先制に成功した。
開幕節に続いて先制点を奪われた水戸だが、前半43分に追いつく。左サイドからの攻撃は右に流れ、DF飯田貴敬が右足でクロス。ニアサイドの鳥海が囮になると、PA中央で待ち構えた仙波がダイレクトシュートで合わせる。ゴール隅に決め切り、1-1と同点にした。
さらに水戸が得点を決める。前半44分、西川が左サイドにロングキック。DF大森渚生、渡邉とつなぎ、PA左でパスを受けたMF加藤千尋がさらに折り返す。鳥海がDF岡村大八のマークを振り切りながらダイレクトでプッシュし、2-1と逆転に成功した。
前半アディショナルタイム3分過ぎ、町田が意地の同点ゴールを決める。左CKをMFナ・サンホが右足で蹴ると、ファーサイドのDF昌子源がヘディングシュートで叩き込む。前半は2-2で折り返した。
町田はハーフタイムで交代カードを切り、N・ラヴィに代えてMF白崎凌兵が出場。後半に入っても水戸がペースを握る。だが勝ち越しゴールは決まらず、両チーム拮抗状態が続いた。
後半16分、両チームが交代枠を使う。町田はナ・サンホとエリキに代え、FW桑山侃士とFWイェンギが入る。水戸は渡邉を下げ、特別指定選手ながら開幕スタメンを飾った日本大FW五木田季晋が投入された。
水戸は後半21分にチャンスを作る。左サイドからボールを収めた鳥海がすかさず右サイドに展開。真瀬が一気にドリブルで加速してPA内に入り込むが、昌子にブロックされた。昌子はこのプレーで負傷し、そのまま途中交代。代わってDFドレシェヴィッチが出場した。
後半25分、水戸は2枚替え。それぞれゴールを決めた鳥海と仙波を下げ、FW奥田晃也とMF山下優人が入った。35分には大森と加藤に代え、MF長尾優斗とMF山本隼大の投入で交代カードを5枚使い切った。
町田がサイドから攻撃を仕掛けてチャンスを作る一方、水戸は少し強度が落ちながらもカウンターで一発を狙う。試合は90分で決着つかず、2-2でPK戦にもつれ込んだ。
先攻の水戸は1人目のMF大崎航詩が決め、後攻・町田も1人目の相馬が決めた。水戸は2人目の山下がGK谷に止められる。町田はMF中山雄太が冷静に成功した。水戸の3人目は大学生FW五木田が豪快に決め、水戸の3人目は途中出場のMF下田北斗が決める。
水戸は4人目・長尾は再びGK谷に止められる。町田は4人目のドレシェヴィッチが決め切り、4-2で勝利した。
(取材・文 石川祐介)