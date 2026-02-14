¸üÍÈ¤²¤Ç¤«¤µÁý¤·¡ª14kgÁé¤»¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖÀäÉÊ¤Ò¤Æù¤ª¤«¤º¡×¡Ú¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä¡ª¡Ý14kg¤ò³ð¤¨¤¿¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¹«¤ÇÏÃÂê¤Ê¤Î¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¸º¤é¤µ¤º¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯Äã»é¼Á¿©¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ½Å¥À¥¦¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£»é¿È¤Î¾¯¤Ê¤¤Æù¤äÂçÆ¦À½ÉÊ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¸ú²Ì¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤È¤ê¤Ò¤Æù¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ª¤«¤º¤ò2ÉÊ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
▷¥Ï¥ë¤µ¤ó
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼73Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡£45ºÐ¤Î¤È¤¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÆâÂ¡»éËÃ·¿ÈîËþ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò³«»Ï¡£Äã»é¼Á¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kanal_recipe ¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª ¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¿·¾ï¼± ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©Æ²¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤Ç14kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤â10kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ª
¢£¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ë¡¼¥ë
¤ª¤«¤º¤Ï¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ßÄã»é¼Á¤ÇËþÊ¢¤Ë
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï1¿©20g°Ê¾å¡¢»é¼Á¤Ï1¿©15g°Ê²¼¤¬ÌÜ°Â¡£Æù¤äµû¤Ê¤É¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤ª¤«¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¡¢Æù¤Î»é¿È¤äÌý¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤ä¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤äÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¡¢¤à¤·¤í¤ä¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ÏÄ«¡¢Ãë¤Ï150g¡¢Ìë¤Ï120g¿©¤Ù¤ÆOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËþÊ¢´¶¤âÂç¡£
¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¼«Ëý¤Î¥ì¥·¥Ô2ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¤Ò¤Æù¤È¸üÍÈ¤²¤Î¤Ë¤éßÖ¤á
ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ç¤«¤µÁý¤·¤·¤Æ¥«¥í¥ê¡¼¥À¥¦¥ó
¡ãºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ä¡ö1¿ÍÊ¬281kcal¡¿±öÊ¬2.4g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á23.7g¡¢»é¼Á15.0g
¡¦¤È¤ê¤à¤Í¤Ò¤Æù¡¦¡¦¡¦ 160g
¡¦¸üÍÈ¤² ¡¦¡¦¡¦1Ëç¡ÊÌó150g¡Ë
¡¦¤Ë¤é¡¦¡¦¡¦ 1¤ï
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡¨¦Çò¤¤¤ê¤´¤Þ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸2
¡¡¨¦¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¦¡¦¡¦ ¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý ¡¦¡¦¡¦³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡¨¦º½Åü ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥¤Ë¤é¤Ï4¡Á5cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¸üÍÈ¤²¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤ÇÌý¤È¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¸üÍÈ¤²¡¢¤Ò¤Æù¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ë¤é¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ú¤ä¤»¥³¥Ä¡Û
¸üÍÈ¤²¤Ç¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¥×¥é¥¹¡ª
¢£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î´Å¿É¤½¤Ü¤í¼Ñ
¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë´Å¿ÉÌ£¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤«ËþÊ¢
¡ãºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ä¡ö1¿ÍÊ¬279kcal¡¿±öÊ¬3.1g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á20.5g¡¢»é¼Á6.0g
¡¦¤È¤ê¤à¤Í¤Ò¤Æù¡¦¡¦¡¦ 200g
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â ¡¦¡¦¡¦2¸Ä¡ÊÌó300g¡Ë
¢££Á¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡¨¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦ÏÂÉ÷¤À¤·¤ÎÁÇ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸2/3
¡¡¨¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó ¡¦¡¦¡¦³ÆÂç¤µ¤¸2
¡¡¨¦¼ò¡¢º½Åü ¡¦¡¦¡¦³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡¨¦¿å ¡¦¡¦¡¦1¤È1/4¥«¥Ã¥×
¢£¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´
¡¡¨¦ÊÒ·ªÊ´ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸1
¡¡¨¦¿å ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÂç¤¤á¤Î°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾¯¡¹¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ò¤Æù¤òßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢£Á¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤Ç15¡Á20Ê¬¼Ñ¤ë¡£
3¡¥¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤ÇËüÇ½¤Í¤®¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤¤¤âÎà¤ä¸üÍÈ¤²¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤òÂç¤¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Æù¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ç¤âËþÊ¢´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìý¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¥Ï¥ë¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¤Éô¤Þ¤æ¤³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿UTUWA
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹