りそなグループB2リーグの熊本ヴォルターズは14日、ライジングゼファー福岡に 85対81で敗れ連勝は8でストップです。 ヴォルターズは15日もライジングゼファー福岡と対戦します。