スピードスケートで日本が得意としてきた男子５００メートルが１４日に行われる。

日本勢はエース格の森重航（オカモトグループ）と日本記録を持つ新濱立也（高崎健康福祉大職）、倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）の３人が出場予定。日本にとってこの種目２大会連続のメダルがかかる。

男子５００メートルは海外勢のレベルが一気に上がり、混戦の様相だ。今大会の１０００メートルを制したジョーダン・ストルツ（米）を始め、ダミアン・ジュレク（ポーランド）、イエンニング・デボー（オランダ）ら強敵がそろう。

その中で、前回北京大会銅の森重は今季のワールドカップ（Ｗ杯）では表彰台が１度、僅差の４位が３度と上位の壁に阻まれた。その差を埋めようと、ストルツの滑りを参考にするなど試行錯誤を続けた。Ｗ杯第５戦の転倒で負傷した左膝の状態がやや気がかりだが、本人は「もう痛みはない。攻めきるレースをしたい」と大一番を見据える。

新濱は昨年４月に交通事故に見舞われた影響などもあり、今季は思うような成績を残せていない。ただ、「追われるより、追う立場の方が強い。（メダル候補と言われた）北京のような重圧もない。前向きな気持ちでスタートラインに立てる」と話す。

◇

１５日に行われる女子５００メートルでは、今季世界記録を更新したフェムケ・コク（オランダ）が頭一つ抜けているが、日本勢は初出場で２３歳の吉田雪乃（寿広）がメダル候補。補欠になっていた高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）も出場を予定している。（森井智史）