¤·¤ß¤±¤ó¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ëÅë¾è¤Î¥ß¥¹ÅìÂç¤òÈãÈ½¡ÖºÇÄã¤Î¹Ô°Ù¡×¡Ö£±ÈÖ¶ì¼ê¤Ê¿Í¼ï¡×
¡¡¸µ¥»¥¯¥·¡¼ÃËÍ¥¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤·¤ß¤±¤ó¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ËÅë¾è¤·¤¿¤È¥Ý¥¹¥È¤·±ê¾å¤·¤¿¥ß¥¹ÅìÂç£²£°£²£°¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¿ÀÃ«ÌÀºÓ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÃ«¤Ï£±£±Æü¡¢Åë¾èÄù¤áÀÚ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤ËÁö¤Ã¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤±ê¾å¡££±£³Æü¤Ë¡Ö£Ø¡×¤Ç¡Ö¼«¿È¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤ß¤±¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¤ÇÈô¹Ôµ¡¾è¤Ã¤Æ¤ë¡ÙÌäÂê¡×¤ÈÁûÆ°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡ÖÈô¹Ôµ¡¹¥¤¤«¤é¤·¤¿¤éºÇÄã¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¾ìÁÈ¤Ç¶õ¹Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆÃ½¸¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÎ®µ·¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÆÃ½¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÂÔ¤Ä¤«¡¿ÀÚ¤ë¤«¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î¿ÊÂà¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤½¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¢¤ÎÆ¯¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç°¤Ó¤ì¤¿´¶¤¸¤¬Ìµ¤¤¤Î¤â¡¢¥¤¥á¡¼¥¸°¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö£±ÈÖ¶ì¼ê¤Ê¿Í¼ï¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£