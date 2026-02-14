元経済産業省官僚で経済評論家の岸博幸氏が１４日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。高市早苗首相が「悲願」とする消費税減税の実現見込みについてコメントした。

ＭＣの石井亮次アナから「高市首相は消費税減税を本気でやるつもりなのか？」と質問された岸氏は「やるつもりです」と断言し、「自分も官邸とかいろいろな知り合いから聞いてる限り、高市さんは今までの政治家と違って、言ったことに責任を持ちます。本当にみんな言いっぱなしが多かったんですけども、そこは絶対真面目でやる方ですから」と説明した。

共演の石原良純は「自民党がまとまれるんですか？」と懐疑的だったが、岸氏は「そこは一番大変」と認めつつも、「当然緊縮財政派はいっぱいいますけども、でもこの減税を掲げて選挙これだけ勝ったわけですよ。で、緊縮財政派でヤバそうなやつも全員通ったわけですよ。そこでとことん反対できるとは思いませんし、やっぱり最後は党首の意向に従うというふうになると思いますので、そこは絶対やると思ってます」と自信をみせた。

また、岸氏は片山さつき氏が財務大臣であることを「非常に素晴らしい布陣」と評価し、「片山さんは総理の意向を受けて、これ当然やるし、財務省のこともよくわかってると。財務省の役人も、何にも知らない人が大臣になればナメて、サボることもあり得ますけど、議論したら勝てないわけですから、片山さんに。だからもうやらざるを得ませんから」と分析していた。