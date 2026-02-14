スノーボード男子ハーフパイプ

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、平野歩夢（TOKIOインカラミ）が86・50点で7位入賞した。大会1か月前の複数箇所を骨折する大けがを負いながらも、今できる最大限を尽くした。その勇姿に、グローバルアンバサダー契約を結ぶ衣料品大手「ユニクロ」が最大限のリスペクトを示した。

同社は決勝終了後、インスタグラムを更新。「満身創痍の中でも、常に限界を恐れず戦い続ける、そのひたむきな姿勢は、私たちの心に深く刻まれました。ぜひコメント欄に、温かいメッセージをお寄せください」と投稿。日本語だけでなく、英文も添えられた。英文含め332文字。最大限のリスペクトが込められていた。

感動を呼んだ戦いに、ファンも反響した。

「満身創痍で挑んだオリンピック、歩夢くんの生き様を感じて感動しました」

「朝から感動をありがとうございました。諦めない気持ち、心、本当に素晴らしかったです」

「あなたの姿が、私の中のNo.1です。ありがとう」

「満身創痍の中、命懸けの演技最高にかっこよかったです」

「感動しました。生きるか死ぬか その状態でこんなに素晴らしいパフォーマンスを見せれる平野歩夢選手は、間違いなく私の中では金メダルです！」

このユニクロの投稿から8時間足らずで約600件のコメントが寄せられている。



（THE ANSWER編集部）