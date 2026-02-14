第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市で３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人が参加して行われる。レース前日の１４日、住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館）で開会式やスペシャルトークショーが開催。

スペシャルゲストの２００４年アテネ五輪女子マラソン金メダリスト・野口みずきさん（４７）、第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）、１０キロの部にゲストランナーとして出場する青学大ＯＢの若林宏樹さん（２３）らが登壇し、盛り上げた。

野口さんは０４年の第３８回大会３０キロの部で当時の日本最高記録で優勝。当時は６か月後にアテネ五輪を予定していたため、「アテネのようなコースだったので選ばせていただきました」と起伏の激しい五輪を見据え「仮想アテネ」として上りの多い青梅路に出場。「良い弾みをつけたのも、この青梅マラソンです」と勢いをつけ、五輪で金メダルを獲得した。

上りのプロフェッショナルとして、市民ランナーにアドバイスもした。「できるだけ斜め下を向いて前傾で、リズミカルに上ることがコツ」。メンタルも重要な要素で「上を見ると頂上が見えて『まだあるんだ』ってネガティブになってしまいます。マラソンは心技体で心が中心になってくると思う」と伝授した。

当日は１０キロの部では「７、８キロを一緒に走って応援します」。３０キロの部では「踊り狂いながら応援します」と明るい笑顔。熱いエールでランナーたちの背中を押す。