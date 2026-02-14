◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第２節 ＦＣ東京１―（ＰＫ５―３）１浦和（１４日、味スタ）

浦和はアウェーのＦＣ東京戦で後半アディショナルタイムに追いつかれ、今大会初のＰＫ戦に挑み、３―５で敗れた。浦和は２番手の元日本代表ＭＦ中島翔哉が失敗し、ＦＣ東京は５人全員が成功した。

この試合では、千葉に２―０と勝利した開幕戦でゴールを決めたＦＷ肥田野がベンチ外。センターＦＷには松尾、トップ下には渡辺が入り、ＭＦ柴戸がボランチで今季初スタメンに名を連ねた。前半は一進一退の展開が続き、後半２８分には松尾が負傷交代するなどアクシデントも発生。それでも集中力を切らさず、後半３３分、ボランチへとポジションを変えていた新キャプテンＭＦ渡辺凌磨のミドルシュートが相手ＤＦに当たってコースが変わり、ネットを揺らして先制した。しかし後半アディショナルタイム、ＦＣ東京ＭＦ山田楓喜に決められ、試合はＰＫ戦に突入。開幕戦もＰＫで勝利したＦＣ東京に敗れ、勝ち点１のみに終わった。

【ＦＣ東京】

ショルツ〇左

山田〇左

橋本拳〇右

橋本健〇中央

佐藤〇左

【浦和】

渡辺〇左

中島×中央バー直撃

キーセテリン〇右

安居〇右