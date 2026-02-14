北京五輪スノーボード女子ハーフパイプ代表の今井胡桃が、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード・男子ハーフパイプで金メダルと獲得した戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝を、現地での２ショットで祝福した。

今井は１４日、自身のインスタグラムを更新。「Ｉ’ｍ ｓｏ ｐｒｏｕｄ ｏｆ ｙｏｕ！！！ ＠ｙｕｔｏ＿ｔｏｔｓｕｋａ 一緒に泣いた４年前から沢山（たくさん）頑張って乗り越えた１位本当におめでとう」と記し、金メダルをかけた戸塚と並んだショットを投稿。

過去２度の五輪に出場しながら結果が出なかった戸塚。今井も北京五輪では予選で敗退した。「自分では苦い思い出しか作れなかったオリンピックが優斗のおかげで素敵な思い出になりました 素敵な景色を見せてくれてありがとう」とつづり、北京五輪でのショットもアップした。

この投稿には、「いい写真すぎる」「素敵な写真」「こんなん見させられたらババア泣くて よかった」「ほんと良かったな！おめでとう」「ふたりのこれからも応援してます ツーショットみれて嬉（うれ）しいです」「良い笑顔」などのコメントが寄せられた。