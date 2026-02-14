wyseが5月より＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞と題した全国ツアーを開催することが発表となった。

ツアー＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞は、5月30日の熊本B.9 V2を皮切りに、名古屋、静岡、埼玉、東京、大阪、京都、神奈川といった8都市全9公演をまわるもの。熊本公演はアルバム『Calm』(2002年)リリース時のライブツアー＜wyse tour 2002『雷魚』＞以来、実に24年ぶりとなる。

本ツアーはタイトルどおり、2002年リリースのアルバム『Calm』をテーマに行われるものだ。「wyseにとって『Calm』は大きな転機となった作品」だとは後に公開(本日2月14日20時予定)するBARKSインタビューでのメンバー発言だが、タイアップ曲も多数収録されるなど、新境地を拓いたアルバムでもある。ツアーでは、多彩な楽曲群が収録された同アルバムから、アレンジも当時のまま演奏されるとのこと。

さらに各公演はアルバム『Calm』収録曲のみならず、『Calm』以前／以降の楽曲も演奏される予定だ。つまり＜Calm+＞は当時の再現ツアーではなく、現在のwyseが過去の自分たちや作品と向き合いつつ、これからの未来を作り上げていくというもの。チケットのFC先行受付は本日2月14日21:00より。なお今後、アルバム『Calm』の楽曲配信も予定されている。

■＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞

5月30日(土) 熊本 B.9 V2

open14:30 / start15:00

5月31日(日) 熊本 B.9 V2

open13:00 / start13:30

6月13日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand

open14:30 / start15:00

6月14日(日) 静岡 ROXY

open14:00 / start14:30

6月27日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

open14:30 / start15:00

6月28日(日) 東京・Veats Shibuya

open14:30 / start15:00

7月11日(土) 大阪・OSAKA MUSE

open14:00 / start14:30

7月12日(日) 京都・KYOTO MUSE

open14:30 / start15:00

8月22日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH

open14:30 / start15:00

▼チケット

スタンディング 7,000円（ドリンク代別）

【FC先行受付】

受付期間：2/14(土)21:00〜3/1(日)23:59

受付URL：https://l-tike.com/st1/l4k30m94nujwjwyd0eab

【オフィシャルホームページ先行 】

受付期間：3/2(月)12:00〜3/8(日) 23:59

受付URL：https://l-tike.com/wyse/

枚数制限：4枚まで

決済方法：コンビニ店頭・PayPay・楽天ペイ・クレジット・MBキャリア

引取方法：紙チケット(店頭)・電子チケット(アプリ)

■＜wyse Live Tour 2026『Calm+』FC限定 Live & Event＞

5月30日(土) 熊本 B.9 V2

open18:30 / start18:45

6月13日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand

open18:30 / start18:45

6月14日(日) 静岡 ROXY

open18:00 / start18:15

6月27日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

open18:30 / start18:45

6月28日(日) 東京・Veats Shibuya

open18:30 / start18:45

7月11日(土) 大阪・OSAKA MUSE

open18:00 / start18:15

7月12日(日) 京都・KYOTO MUSE

open18:30 / start18:45

8月22日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH

open18:30 / start18:45

▼チケット

スタンディング 5,000円(ドリンク代別)

【FC受付】

受付期間：2/14(土)21:00〜各公演日前日 23:59

受付URL：https://l-tike.com/st1/euutzirxy435y0pd9nll

枚数制限：4枚まで

決済方法：コンビニ店頭・PayPay・楽天ペイ・クレジット・MBキャリア

引取方法：紙チケット(店頭)・電子チケット(アプリ)

■『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』

先行販売：＜27の奇跡＞2月14日(土)＠東京・新宿ReNYにて

CHR-0030 6,000円(税込)

・豪華デジパック6パネル仕様ジャケット

・2025年6月2日公演のLive写真&1999年〜2001年のアーティスト写真で構成されたスペシャルブックレット

▼CD収録曲

01.Feeling…

02.A≦nd Crash!!

03.Blank paper

04.Virus「赤と白と黒の定義」

05.冷たいベッド

06.Swella para Scyallu para Sail

07.Sweet rain

08.言葉を失くした僕と空を見上げる君

09.You gotta be

10.Miss t×××

11.路地裏のルール

12.Scribble of child

13.あの日の白い鳥

■＜Psycho le Cému presents「ライバルズ」2026＞

2月28日(土) 神奈川・川崎SUPERNOVA

open17:00 / start17:30

出演：Psycho le Cému / wyse

▼チケット

スタンディング ￥8,800(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

購入：https://l-tike.com/plc/

■＜MORI Birthday Live 2026＞

4月11日(土) 東京・青山RizM

・一部：open14:30 / start15:00

・二部：open18:30 / start19:00

▼チケット

各部 7,000円

※受付URLは後日ご案内

■＜THE MICRO HEAD 4N’S presents MONTHLY 2MAN「B-EAST」＞

4月12日(日) 神奈川・川崎セルビアンナイト

open17:00 / start17:30

出演：THE MICRO HEAD 4N’S / wyse

▼チケット

スタンディング ￥6,600(税込)

※入場時ドリンク代別途必要 / 未就学児入場不可

購入：https://w.pia.jp/t/tmh4ns-26/