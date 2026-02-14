wyse、過去作『Calm』をテーマに24年ぶり熊本公演含む全国ツアー＜Calm+＞を5月より開催
wyseが5月より＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞と題した全国ツアーを開催することが発表となった。
ツアー＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞は、5月30日の熊本B.9 V2を皮切りに、名古屋、静岡、埼玉、東京、大阪、京都、神奈川といった8都市全9公演をまわるもの。熊本公演はアルバム『Calm』(2002年)リリース時のライブツアー＜wyse tour 2002『雷魚』＞以来、実に24年ぶりとなる。
本ツアーはタイトルどおり、2002年リリースのアルバム『Calm』をテーマに行われるものだ。「wyseにとって『Calm』は大きな転機となった作品」だとは後に公開(本日2月14日20時予定)するBARKSインタビューでのメンバー発言だが、タイアップ曲も多数収録されるなど、新境地を拓いたアルバムでもある。ツアーでは、多彩な楽曲群が収録された同アルバムから、アレンジも当時のまま演奏されるとのこと。
さらに各公演はアルバム『Calm』収録曲のみならず、『Calm』以前／以降の楽曲も演奏される予定だ。つまり＜Calm+＞は当時の再現ツアーではなく、現在のwyseが過去の自分たちや作品と向き合いつつ、これからの未来を作り上げていくというもの。チケットのFC先行受付は本日2月14日21:00より。なお今後、アルバム『Calm』の楽曲配信も予定されている。
■＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞
5月30日(土) 熊本 B.9 V2
open14:30 / start15:00
5月31日(日) 熊本 B.9 V2
open13:00 / start13:30
6月13日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand
open14:30 / start15:00
6月14日(日) 静岡 ROXY
open14:00 / start14:30
6月27日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
open14:30 / start15:00
6月28日(日) 東京・Veats Shibuya
open14:30 / start15:00
7月11日(土) 大阪・OSAKA MUSE
open14:00 / start14:30
7月12日(日) 京都・KYOTO MUSE
open14:30 / start15:00
8月22日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH
open14:30 / start15:00
▼チケット
スタンディング 7,000円（ドリンク代別）
【FC先行受付】
受付期間：2/14(土)21:00〜3/1(日)23:59
受付URL：https://l-tike.com/st1/l4k30m94nujwjwyd0eab
【オフィシャルホームページ先行 】
受付期間：3/2(月)12:00〜3/8(日) 23:59
受付URL：https://l-tike.com/wyse/
枚数制限：4枚まで
決済方法：コンビニ店頭・PayPay・楽天ペイ・クレジット・MBキャリア
引取方法：紙チケット(店頭)・電子チケット(アプリ)
■＜wyse Live Tour 2026『Calm+』FC限定 Live & Event＞
5月30日(土) 熊本 B.9 V2
open18:30 / start18:45
6月13日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand
open18:30 / start18:45
6月14日(日) 静岡 ROXY
open18:00 / start18:15
6月27日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
open18:30 / start18:45
6月28日(日) 東京・Veats Shibuya
open18:30 / start18:45
7月11日(土) 大阪・OSAKA MUSE
open18:00 / start18:15
7月12日(日) 京都・KYOTO MUSE
open18:30 / start18:45
8月22日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH
open18:30 / start18:45
▼チケット
スタンディング 5,000円(ドリンク代別)
【FC受付】
受付期間：2/14(土)21:00〜各公演日前日 23:59
受付URL：https://l-tike.com/st1/euutzirxy435y0pd9nll
枚数制限：4枚まで
決済方法：コンビニ店頭・PayPay・楽天ペイ・クレジット・MBキャリア
引取方法：紙チケット(店頭)・電子チケット(アプリ)
■『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』
先行販売：＜27の奇跡＞2月14日(土)＠東京・新宿ReNYにて
CHR-0030 6,000円(税込)
・豪華デジパック6パネル仕様ジャケット
・2025年6月2日公演のLive写真&1999年〜2001年のアーティスト写真で構成されたスペシャルブックレット
▼CD収録曲
01.Feeling…
02.A≦nd Crash!!
03.Blank paper
04.Virus「赤と白と黒の定義」
05.冷たいベッド
06.Swella para Scyallu para Sail
07.Sweet rain
08.言葉を失くした僕と空を見上げる君
09.You gotta be
10.Miss t×××
11.路地裏のルール
12.Scribble of child
13.あの日の白い鳥
■＜Psycho le Cému presents「ライバルズ」2026＞
2月28日(土) 神奈川・川崎SUPERNOVA
open17:00 / start17:30
出演：Psycho le Cému / wyse
▼チケット
スタンディング ￥8,800(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
購入：https://l-tike.com/plc/
■＜MORI Birthday Live 2026＞
4月11日(土) 東京・青山RizM
・一部：open14:30 / start15:00
・二部：open18:30 / start19:00
▼チケット
各部 7,000円
※受付URLは後日ご案内
■＜THE MICRO HEAD 4N’S presents MONTHLY 2MAN「B-EAST」＞
4月12日(日) 神奈川・川崎セルビアンナイト
open17:00 / start17:30
出演：THE MICRO HEAD 4N’S / wyse
▼チケット
スタンディング ￥6,600(税込)
※入場時ドリンク代別途必要 / 未就学児入場不可
購入：https://w.pia.jp/t/tmh4ns-26/
関連リンク
◆wyse オフィシャルサイト
◆wyse オフィシャルX
◆wyse オフィシャルFacebook
◆wyse オフィシャルYouTubeチャンネル
◆wyse オフィシャルECサイト