30代にしてトップスターの座に君臨したトム・クルーズが、なぜ監督の指示にひたすら従ったのか――。丸1年以上にわたり、70回ものテイクも黙ってこなしたその相手は、映画史に残る巨匠スタンリー・キューブリック。

30代でトップスターになったトム・クルーズ

『ハスラー2』『トップガン』が公開された後のクルーズは、文句なくトップスターの座におり、俳優としての才能と共に、興行成績も見込める俳優だった。故に、この先の作品においては、クルーズをキャスティングすること＝映画の製作にグリーンライトがともることを意味し、その目的でクルーズにアプローチする監督もいたに違いない。

また、この頃すでにクルーズは自身の出演条件として、脚本開発会議への参加、現場での撮影照明準備立ち会いの権利や、作品の監督を誰にするか承認する権利を契約書に入れていた。

クルーズが初のオスカーノミネーションを果たす『7月4日に生まれて』は、70年代にアル・パチーノ主演で企画開発され、その後とん挫して忘れられていた企画で、オリヴァー・ストーンから脚本を貰ったクルーズが出演を即決したおかげで、製作が進んだ作品だ。

志願して行ったベトナム戦争で半身不随になり、帰国後反戦活動家になるロン・コヴィックという実在の人物は、作品の大半を車いすに乗ったまま演技しなくてはならない、難しい役どころだった。

『7月4日に生まれて』は、自身も帰還兵であるオリヴァー・ストーンにとって、『プラトーン』にはじまるベトナム反戦3部作の2作目という重要な作品である。製作前の会見でストーンは、「トム・クルーズの知名度によって、役柄がかすんでしまう可能性はあると思うか？」と訊かれ、「そう思ったら彼を主演に選ばない。この作品で君たちは、見た事のないトム・クルーズを見るだろう」と語った。

撮影準備を共に進める中、ストーンにはクルーズの俳優としての才能が、世間の評価よりも高いと分かっていたのだろう。眠っていた企画が進んだのはトム・クルーズが出演を決めたおかげ、と話しているが、80年代後半のクルーズは既に、自分から協業したい監督に近づき、働きかけ、作品を動かせるまでのスターになっていた。

作家性の強い大物監督も納得する演技を、徹底的なリサーチと努力で提供することが出来るという、彼自身の自負があったからこそのことだろう。

巨匠スタンリー・キューブリックとの挑戦

オスカーノミネーションで、人気と共に実力もお墨付きを貰ったトム・クルーズのその後の作品選びは、実力派の大物監督ばかりになっていく。ロブ・ライナー、シドニー・ポラック、キャメロン・クロウを経て、30代後半に彼が挑んだのはスタンリー・キューブリックだった。

結果的にキューブリックの遺作となる『アイズ ワイド シャット』は、当時の妻だったニコール・キッドマンとの3度目の共演作で、撮影に丸1年以上も費やすことになる。キューブリックは自作の主演俳優を誰にするか、こだわりが強い監督だったが、トム・クルーズについては『卒業白書』の時から注目していたらしい。

『アイズ ワイド シャット』の出演を決めた1996年のクルーズは既に、作品をオファーされた際に監督や共演者を自分の意思で替えることが出来るほどのスターであったが、キューブリックはそういう余地のない監督である。

憧れの監督キューブリックと映画を作れるという夢のような話に、クルーズはすぐに飛びついた。取材嫌いで有名なキューブリックは、公の場でしゃべっている映像がほとんどない。記者会見でクルーズについて語る映像などは皆無だ。キューブリック作品の内容は極秘のまま製作が進められ、クルーズもキッドマンもこの作品について語ることは禁じられていた。

作品は撮影だけで丸1年以上、前後も入れると公開まで3年かかって完成されたが、その間、クルーズ夫妻は監督の指示をきちんと守り、全て監督のやり方に従って撮影に挑んだ。世界で一番バンカブル（お金になる）なスターだったクルーズが静かに従うほど、キューブリックはクルーズにとって偉大な監督だったのだ。

96年の『ザ・エージェント』から『アイズ ワイド シャット』公開の99年まで、クルーズは他の作品を撮っていない。『アイズ ワイド シャット』撮了後のポスプロ期間に『マグノリア』に出演した以外は、すべてをキューブリックにゆだねていたと言っても過言ではない。

70回もテイクを要求されたが…

キューブリックは撮影時、納得が行くまでとことん何度も繰り返し撮る監督らしく、クルーズは場面によっては70回もテイクを要求されたことがあるという。クルーズはそれに対し、文句も言わず従った。

自身映画監督でこの作品の共演者であるシドニー・ポラックは、何度も同じ演技を要求されるクルーズに同情した。もっとも、同じ作品でキッドマンは「300テイクくらいした」と語り、ジャック・ニコルソン、マシュー・モディーンなど過去のキューブリック作品主演俳優もみな、キューブリック監督の多数テイクを受け入れた逸話が伝えられているところを見ると、技術のみならず忍耐力や強い精神力など、一流の俳優でなくては成立しないのがキューブリックの現場という事だろう。

キューブリックが急逝した後にいろいろな所で彼について語るクルーズを見る限り、キューブリックとは個人的にも良い関係を築いたようで、彼もキッドマンも、キューブリックの死には相当ショックを受けたようだ。そして、この作品への出演を境に、クルーズの監督選びが次第に変わっていったように思う。

90年代までのクルーズは、俳優として、優れた監督の下で映画作りについて学びたい、もっと実力をつけたい、ということが、作品選びの根底にあったように見える。

コッポラに始まりスコセッシ、バリー・レヴィンソン、オリヴァー・ストーン、シドニー・ポラックなど、作家性の強い、賞レース常連の監督作が多いのだ。その精神は、キューブリックで頂点を迎える。たっぷり1年以上をキューブリックに捧げた後のクルーズは次第に、自分が思う方向性で作品を一緒に作り上げられる監督と組むようになっていく。

40歳を過ぎて「学ぶ側」から「導く側」に

その最たるものが、プロデューサーを務めるミッション：インポッシブルシリーズで、2作目で香港のアクション映画監督ジョン・ウーを起用したり、4作目でピクサーのアニメ監督ブラッド・バードを起用したりしたのが分かり易い例だが、40歳を過ぎた頃から彼は、自分の立場がもはや学ぶ側ではなく、導く側になっていることを意識し始めたようだった。

