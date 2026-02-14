〈70回も撮り直しを要求されたことも…それでもトム・クルーズが従った「ハリウッドの偉大なる映画監督」の正体〉から続く

世界で最も稼ぐ映画監督スティーヴン・スピルバーグと、トップ俳優トム・クルーズがタッグを組んだ2002年のSF映画『マイノリティ・リポート』。

父と息子の絆や迫りくる危機を描く複雑なストーリーを、両者の才能が結集して演出。革新的な映像表現とクルーズの新境地を見せたこの作品はどんな評価を集めたのか？



スピルバーグとの運命の出会い

その40歳の年、トム・クルーズは満を持して、スティーヴン・スピルバーグとタッグを組む。

スピルバーグは、言ってみれば監督界のトム・クルーズのような存在で、2002年の時点では、まぎれもなく世界で一番稼げる大スター監督のひとりだった。

スピルバーグとクルーズは、沢山の共通点がある。スピルバーグもまた、デビュー3作目には弱冠29歳で既にオスカー作品賞候補『ジョーズ』を作り、30代には押しも押されもせぬドル箱監督となっていた。

40歳で初のドラマ作品『カラーパープル』を撮るも業界内外からバッシングされ、観衆からの羨望と、批評家からの冷遇を共に受けながら、本来の才能を伸ばし続けて天下を取った存在である。

クルーズに負けない好奇心とビジネスセンスの持ち主で、彼はSF界の寵児に始まり、冒険ファンタジーの名作を作り、白黒のホロコースト作品でアカデミー賞を獲った。目まぐるしく進化するテクノロジーを余すことなく使いこなし、他の誰も撮ったことのない映像を具現化し、ストーリーを創り出した。

次に何をするのか目が離せない、ワクワク感と期待を観客に与え続けるスピルバーグの存在は、現在のクルーズと大変に近いものがある。

スピルバーグとクルーズは、80年代前半から既に友好関係を築いていたらしく、長年にわたり一緒に出来るプロジェクトを探していたという。二人はそのプロジェクトとして、近未来に起こる犯罪を未然に防ぐ機関の優秀なオフィサーが、次の犯人として予言された自分を守るために逃げ惑う複雑な話『マイノリティ・リポート』を選んだ。

記者会見でスピルバーグはクルーズについて「最も過小評価されている自然体の俳優」と評した。スピルバーグは80年代から、クルーズの俳優としての才能に注目し続けていたのだ。

世界一同士が組んだ「SF映画」の評価は…

世界一の監督が世界一の俳優と組んだ作品は、それまでに見た事もない、画期的な映像満載の、スリラーともSFともドラマとも呼べる盛沢山な傑作となった。アメリカの有名な映画評論家ロジャー・エバートはこの作品を、2002年の最高作品に掲げた。

迫りくる危機から逃げる主人公の構図は、スピルバーグの大得意分野である。また、父と息子の関係を描いたドラマの部分も、スピルバーグ作品に一貫して登場する重要な要素で、スピルバーグの真骨頂をひとりで背負う複雑な役柄を、トム・クルーズは見事に演じきった。

キッドマンとの離婚が見え隠れする頃に作った作品だが、ここまでにクルーズが父親になっていたことは、息子を必死に捜す父親役を演じるのに役立った。麻薬中毒の捜査官という陰のあるヒーローはクルーズにとって初めて挑戦する役柄だった。

3年後2人は再びタッグを組み…

スピルバーグとクルーズの最初のコラボレーションは大成功に終わった。3年後二人は再びタッグを組み、『宇宙戦争』を一緒に作る。天才肌のスピルバーグは、現場のインスピレーションで新しいアイディアを次々と思いつき、手早くそれを撮影していく手法で知られるが、そんな彼の新しいアイディアを楽しんで吸収し、更に他のアイディアを思いついて挑戦するのがクルーズだった。

年齢こそスピルバーグの方が一回り以上も上だが、二人のお互いに対する敬意と信頼はインタビューを見ていても伝わってくるものであり、スピルバーグはリチャード・ドライファス、トム・ハンクスに対してと同じような関係性をトム・クルーズとも築いたのだった。

