警察が“最凶”と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、この地獄のような組織の実態とは――。

ここでは、組織の実態に迫ったルポルタージュ『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（著＝清水將裕・日本橋グループ＊、講談社）より一部を抜粋。偏差値が高く誰もが知る有名大学に通っていた「ナチュラル」の現役メンバー・佐伯（偽名）が語った組織の内情を紹介する。（1回目から読む）



写真はイメージ ©maruco/イメージマート

「ナンパ経験すらもほとんどなかった」最初は歌舞伎町で路上スカウト

佐伯は、はじめてスカウトという仕事で収入を得たときのことを、いまでも鮮明に覚えていた。すでにSNSが普及していたとはいえ、スカウトの基本動作である「繁華街に立って通りがかりの女性に声をかける」ことから始めたという。これは、一種の通過儀礼のような意味合いもあり、昔から大きく変わっていない。

「最初はやっぱり繁華街に出て声かけをやらされるんですよね。正直なところ嫌でしたけど、仕方なくですね。とりあえず、自分の班の上司というか指導役みたいな人に教わって、だいたいのやり方を頭に入れていたんですけど、そもそも路上で他人に声をかけるシチュエーションなんて普段ないので、自分はけっこうビビっていましたね。基本的に、自分は声も大きくないですし、人前でワイワイするのも苦手なほうでしたから」

場所は日本最大の歓楽街、新宿・歌舞伎町。

ナンパ経験すらもほとんどなかった佐伯は、勝手が分からず、周りの視線を避けるように、ただ何となく声をかけていただけだった。いま思い出すと、声もはっきり出ていたかどうか、疑わしいという。

「お姉さん、お姉さん。いまちょっとお時間ありますか？」

「学生さんですか？ 簡単なアルバイトのお話、よかったらいかがですか」

そんな言葉をためらいがちに口にしながら、若い女性に声をかけていく。ほとんどの人は無視するか、露骨に嫌な顔をして、「興味ないんで」ときつく言って去っていった。

「自分でもびっくりでしたけど…」初日から女性と連絡先を交換できたワケ

しかし、天性の才能なのか、あるいは闇深い世界に通じる見えない道が、佐伯を招き寄せるかのようにぽっかりと口を開いていたのか……。1時間ほどで10人ほどに声をかけたあと、ある20代のOL風の女性が、佐伯の声に足を止めた。そして、5分間ほどであったが話を聞いてくれた。最後に、LINEで連絡先を交換する。

佐伯は、スカウトとして稼働しはじめた初日から、女性と連絡先を交換することができてしまったのであった。

「自分でもびっくりでしたけど……。自分の場合は見た目もあんまりスカウトっぽくないし、そのあたりがよかったのかもしれませんね。まあ、ほんと運もよかったのだと思います」

歌舞伎町は、スカウトやキャッチの多さは日本一だろう。新宿駅から繁華街に向かう途中には通称「スカウト通り」という通りもあるし、当然ライバルも多い。

初心者は数日間街角に立ちつづけても、一人も女性を捕まえられないこともあるという。その意味では、佐伯がその後数年間にわたってナチュラルという組織に所属することは、このときから運命付けられていたのかもしれない。

佐伯が声をかけた女性は、その後しばらくすると、ある有名な風俗店で働くことになった。佐伯が店を紹介したことで、彼女の稼ぎのうちのおよそ15％がナチュラルに入ることになる。現場のスカウトには、そこから報酬が支払われる仕組みだ。

始めてから4ヵ月くらいで、月100万円くらい稼げるように

最初に歌舞伎町で声をかけてから1ヵ月あまり経ったある月末、佐伯ははじめての給料を手渡しで受け取った。金額は10万円近く。一人暮らしの大学生にしては、大きな額だった。

「なんだか拍子抜けするくらい最初から簡単にいってしまったので、自分でも驚きましたね。大学生のバイトだと時給もよくて1500円くらいですけど、それが一人女の子を捕まえるだけで、毎月毎月その子の稼ぎの何％かが入ってくる仕組みなので、おいしい仕事だなと思ってしまいましたね。

そこからしばらくは歌舞伎町に立って声をかけていましたけど、僕は外で声をかけるのが正直苦手だったこともあって、すぐにSNSとか人の紹介で女の子を集めるようになりました。始めてから4ヵ月くらいで、月に100万円くらい稼げるようになっていたと思います。スカウトといっても、僕の場合は路上に立っていたのは正味最初の1ヵ月くらいですけど」

「向こうから来るパターンが意外に多かった」どうやって女性を集めていったのか

佐伯は、他の大学の女子大生なども多くメンバーになっているイベントサークルに入っていた。いわゆるインカレサークルで、大学の枠を超えた人脈をつくっていた。その中には、小遣い稼ぎの感覚でキャバクラやラウンジ、それに風俗店などでアルバイトをする学生も多かったという。

「インスタやLINE、あとはツイッター（現X）とか、プライベートも含めていろんなものでみんなと繫がるじゃないですか。たとえばある子を風俗店に紹介すると、その子の友だちで興味がある子が連絡してきて『どこかいいお店あったら紹介してよ』って頼まれるんですよ。そうするとまたさらに、その子の友だちから連絡来て、みたいな感じで、どんどん増えていって。だから、あんまりこっちから探すというよりも、向こうから来るパターンが意外に多かったですね。

最初は女子大生の繫がりが多かったですけど、だんだん一般のフリーターとかOLさんとか、どんどん知り合いも増えていったんですよ。風俗に興味あるとか、高額のバイトで稼ぎたいという人が自分の周りに増えていって……。あとは、本人と相談しながらお店に紹介するという感じですね」

「普通のサラリーマンの何倍も何十倍も稼げます」1年で月300万円の稼ぎ

佐伯は、どこか不思議な雰囲気を漂わせている。男から見ても母性本能をくすぐられるのが分かるというか、どこか気にかけてしまう、そんなタイプだ。だからこそ、このスカウトという仕事に適性があったのかもしれない。

ナチュラルに入って1年近くすると、佐伯の月の稼ぎは300万円ほどになっていた。

「おカネは頑張れば普通のサラリーマンの何倍も何十倍も稼げます。ただその分、高級で美味い店に行ったり高い買い物をしたり、あとは旅行とかギャンブル、そういうのにほとんど使ってしまうので、貯金はあんまりないですけど……。海外に行って派手に使うことも、前はしていましたね」

この日の取材をきっかけに、取材チームは佐伯とさまざまな形で連絡を取り合うようになった。佐伯がなぜ取材に応じる気になったのか、真意は分からないが、今後もナチュラルのメンバーとして活動を続けていくことに、疑問を感じているようにも思えた。

そしてこれ以降、佐伯以外にも、ナチュラルにかつて在籍した者や現役メンバーから、少しずつではあるが情報を得ることができるようになってきた。

（清水 將裕,日本橋グループ＊／Webオリジナル（外部転載））