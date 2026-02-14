Âç¤ÎÎ¤¡ÖÎÏ»Î¤ÎÌÏÈÏ¤Ë¡×¤È·è°Õ¡¡²£¹Ë¾º¿ÊÈäÏª±ã¤Ë2Àé¿Í
¡¡ºòÇ¯5·î¤ÎÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¸å¤ËÂè75Âå²£¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Î¾º¿ÊÈäÏª±ã¤¬14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤äÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤éÌó2Àé¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö·Î¸Å¤ËÀº¿Ê¤·¡¢²£¹Ë¤È¤·¤ÆÎÏ»Î¤ÎÌÏÈÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾º¿Ê2¾ì½êÌÜ¤ÎºòÇ¯½©¾ì½ê¤Ç²£¹Ë½éÀ©ÇÆ¤ò¿ë¤²¡¢º£Ç¯1·î¤Î½é¾ì½ê¤Ïº¸¸ªÄË¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â15Æü´Ö¤ò³§¶Ð¤·¤Æ10¾¡5ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì¾ì½ê°ì¾ì½ê¤¬ÊÙ¶¯¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¡¢Íè¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬ÀµÇ°¾ì¤À¡£½Å°µ¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤¹ÊýË¡¤Ï·Î¸Å¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£