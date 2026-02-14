2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が14日、YouTube公式チャンネルで新曲「ヒミツのチョコレート」のミュージックビデオ（MV）を公開した。

今回の楽曲は、バレンタインチョコを心待ちにする気持ちの高鳴りを表現した、この季節にぴったりのポップで軽快なナンバー。共感性の高い甘酸っぱい歌詞と、聴く人の心を解きほぐすような温かさを感じるサウンドが特徴で、すとぷりからの一途で真っ直ぐな思いが込められた甘い青春ソングに仕上がった。

るぅとは「チョコくれますか」、莉犬は「チョコよこせ!!!」とリスナー（ファン）に問いかけて、ジェルも「Happy Valentine.チョコの写真ほしい!!」とおねだりした。

すとぷりは、これまでも2022年に「青春チョコレート」、2023年に「チョコレートはんぶんこ」、昨年に「バレンタインday君を離さないっ！」と、毎年のようにバレンタインソングを発表していて、ファンにとっても恒例のプレゼントとなっている。2026年のバレンタインを彩る「ヒミツのチョコレート」の公開に、今年も多くのリスナーから喜びの声が上がりそうだ。