家の中で忽然と姿を消したワンコ。大好きな場所を探して見つけた先にあったのは、予想を遥かに超える衝撃的な姿だったといいます。思わず二度見してしまう光景に、家族も騒然となったのだとか。

【動画：家の中で『犬が行方不明』に…探し回り、ようやく見つけた結果→予想の遥か上を行く『衝撃の光景』】

ある場所で起きていた“事件”

Instagramアカウント「halo._.0602」に投稿されたのは、マルプーの「ハロ」ちゃんの“衝撃事件”。2025年6月生まれで、人が大好きなやんちゃ盛りの男の子。この日、家の中でハロちゃんの姿が見えなくなり、家族が慌てて探し始めたといいます。

ようやく見つけたのは、大好きなソファの下。しかし、その暗がりで目にしたのは、ぽつんと顔だけが宙に浮かんでいるお姿。一瞬ぎょっとする光景ながら、よく見れば愛らしいハロちゃんのお顔だったそうです。

自ら作った“秘密の入口”

よく見るとソファ裏の黒い不織布に穴が開き、小さな体が入り込める空間ができていたといいます。どうやらハロちゃんは、自ら入り込める場所を作っていたよう。ボロボロになった布の様子からは、せっせと作業に没頭していた時間がうかがえたのだとか。

名前を呼ぶと、同じ穴からピョコッと顔を出すハロちゃん。その動きはあまりにもスムーズで、まるで専用の窓のようにも見え、思わずクスッと笑えます。くりっとした瞳でこちらを見つめる仕草は、「なんですか？」とでも言いたげで、焦る家族とは対照的な無邪気さが印象的です。

可愛くて怒れない…

家族はお気に入りの木のおもちゃを使い、なんとか外へ誘導しようと奮闘。中で動く気配に胸をざわつかせながらも、優しく声をかけ続けたといいます。そしてついに、ソファの下から這い出してきたハロちゃん。

何事もなかったかのように歩み寄り、舌をペロリとのぞかせたそうです。堂々とした足取りと愛らしい表情に安堵が広がる一方、買って5ヶ月のソファは無残な姿に…。そんなまさかの出来事も思わず許してしまいたくなる、可愛すぎる“衝撃事件”だったのでした。

投稿には「飼い主さんの心配をよそに可愛くて笑ってしまいました」「顔だけ浮いててホラーだと思ったら…めっちゃ可愛い～♡」「先に笑いがきて怒れないよね」「名前呼んだ時の“なんですか？”みたいな顔かわいすぎてむり。笑」などのコメントが寄せられています。

