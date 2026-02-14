「東京駅改札内」ランキング4位　包みたての“もちもち餃子”にビールが進む一軒　カウンター越しの臨場感！

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅「グランスタ」改札内グルメベスト5特集で、4位だった『東京餃子スタンド ウーロン』を紹介します。

肉汁飛び出すもちもち餃子をクラフトビールで！

カウンターに腰を下ろすと厨房で絶えず餃子を包み込んでいるのが見える。“包みたて”に気分もアガる。で、2種類の粉を合わせて打ったちょっと厚めの生地がまたいいのだ。

そのもっちりした食感を楽しむなら、まずは「パクチー水餃子」かな。包まれているのはイベリコ豚を使った餡で、カプリとやれば濃厚な肉汁が飛び出してくる。パクチーとの相性も抜群でさらに旨みが膨らむ。

パクチー水餃子660円、焼き餃子550円、ギョーザエール715円

『東京餃子スタンド ウーロン』（手前）パクチー水餃子 660円 ゴマのペーストとオリーブ油が合わさって餃子の旨みが膨らむ （奥）焼き餃子 550円 羽付きにコロンと焼き上げられ、皮の香ばしさもたまらない （ドリンク）ギョーザエール 715円

そしてうれしいのがビール。樽生のクラフトビールが5タップ揃っている。カプっとしたあとにすぐさまビールをごくり。たまらん。烏龍茶の茶葉を使ったオリジナル「ギョーザエール」は、茶葉の香りとホップの苦味で後味さっぱり。

お次はパリッと羽付きの「焼き餃子」といくか。〆飯もあり、気軽に立ち寄れるスタンドとして使い勝手も抜群だ。

『東京餃子スタンド ウーロン』

グランスタ東京『東京餃子スタンド ウーロン』

［店名］『東京餃子スタンド ウーロン』

［住所］グランスタ東京・改札内地下1階

［電話］03-6259-1991

［営業時間］10時〜22時※金は〜22時半、日・祝は〜21時半

［休日］無休

［交通］グランスタ地下北口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、山椒がアクセントのまぜそばの画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

