「東京駅改札内」ランキング4位 包みたての“もちもち餃子”にビールが進む一軒 カウンター越しの臨場感！
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅「グランスタ」改札内グルメベスト5特集で、4位だった『東京餃子スタンド ウーロン』を紹介します。
肉汁飛び出すもちもち餃子をクラフトビールで！
カウンターに腰を下ろすと厨房で絶えず餃子を包み込んでいるのが見える。“包みたて”に気分もアガる。で、2種類の粉を合わせて打ったちょっと厚めの生地がまたいいのだ。
そのもっちりした食感を楽しむなら、まずは「パクチー水餃子」かな。包まれているのはイベリコ豚を使った餡で、カプリとやれば濃厚な肉汁が飛び出してくる。パクチーとの相性も抜群でさらに旨みが膨らむ。
パクチー水餃子660円、焼き餃子550円、ギョーザエール715円
『東京餃子スタンド ウーロン』（手前）パクチー水餃子 660円 ゴマのペーストとオリーブ油が合わさって餃子の旨みが膨らむ （奥）焼き餃子 550円 羽付きにコロンと焼き上げられ、皮の香ばしさもたまらない （ドリンク）ギョーザエール 715円
そしてうれしいのがビール。樽生のクラフトビールが5タップ揃っている。カプっとしたあとにすぐさまビールをごくり。たまらん。烏龍茶の茶葉を使ったオリジナル「ギョーザエール」は、茶葉の香りとホップの苦味で後味さっぱり。
お次はパリッと羽付きの「焼き餃子」といくか。〆飯もあり、気軽に立ち寄れるスタンドとして使い勝手も抜群だ。
『東京餃子スタンド ウーロン』
グランスタ東京『東京餃子スタンド ウーロン』
［店名］『東京餃子スタンド ウーロン』
［住所］グランスタ東京・改札内地下1階
［電話］03-6259-1991
［営業時間］10時〜22時※金は〜22時半、日・祝は〜21時半
［休日］無休
［交通］グランスタ地下北口から徒歩1分
※画像ギャラリーでは、山椒がアクセントのまぜそばの画像がご覧いただけます。
撮影／小島昇、取材／池田一郎
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
2026年1月号