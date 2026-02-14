敗れても勝者を称えた美しき姿勢　マリニンが見せた“人間力”に元日本代表も感嘆「あなたの心が金メダル」【冬季五輪】

シャイドロフを抱きしめ、賛辞を送ったマリニン(C)Getty Images

敗れてなお勝者を称える姿に感動が広まった。

現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア男子フリーが行われ、ショートプログラムで首位に立っていたイリア・マリニン（米国）が冒頭から転倒するなどミスを連発し、156.33点と失速。合計254.49点で8位という結果に終わった。

“4回転の神”と称される偉才も、五輪の魔物に飲み込まれた。競技後にも「正直なところ、まだ何が起きたのか自分でも整理がついていない」と振り返るしかなかった。

金メダルを大いに期待されていた。それだけに悔しさや失望感がこみ上げる。そんな複雑な立場にありながらマリニンは潔く振る舞い続けた。番狂わせと言える形で1位となったミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）の下へ歩み寄ると、「おめでとう」と言葉をかけ、がっちりと握手。勝者を称えたのである。