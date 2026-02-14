敗れても勝者を称えた美しき姿勢 マリニンが見せた“人間力”に元日本代表も感嘆「あなたの心が金メダル」【冬季五輪】
シャイドロフを抱きしめ、賛辞を送ったマリニン(C)Getty Images
敗れてなお勝者を称える姿に感動が広まった。
現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア男子フリーが行われ、ショートプログラムで首位に立っていたイリア・マリニン（米国）が冒頭から転倒するなどミスを連発し、156.33点と失速。合計254.49点で8位という結果に終わった。
“4回転の神”と称される偉才も、五輪の魔物に飲み込まれた。競技後にも「正直なところ、まだ何が起きたのか自分でも整理がついていない」と振り返るしかなかった。
金メダルを大いに期待されていた。それだけに悔しさや失望感がこみ上げる。そんな複雑な立場にありながらマリニンは潔く振る舞い続けた。番狂わせと言える形で1位となったミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）の下へ歩み寄ると、「おめでとう」と言葉をかけ、がっちりと握手。勝者を称えたのである。
絶対王者の所以とも言えるリスペクトに溢れた振る舞いは、多くの反響を生んだ。2010年バンクーバー冬季五輪の男子代表でプロスケーターの織田信成さんは自身のXで「どんなに悔しくても、まず勝者を讃え、周りへの感謝の言葉を言葉に出来るあなたの心が金メダル」と称賛。そして、「これから4年間ルール改正もありどんな道のりになるのか分からないけど、絶対出来ると信じてる！！」と次回フランスアルプス大会への挑戦に期待を寄せた。
潔く負けを認め、相手の勝利に敬意を払える。まさかの敗北を喫したマリニンだったが、その振る舞いは、まさしく“グッドルーザー”だった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]