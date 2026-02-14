「どうかしちまったのかも…」鬼龍院翔の金髪ギャル姿に「本人どこおるん？」「女子力高くて絶望ｗｗ」
ゴールデンボンバーの鬼龍院翔さんは2月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。金髪ツインテールのギャル姿を披露しました。
【写真】鬼龍院翔の金髪ギャル姿！
コメントでは「女子になっちゃってるね」「遠くで見たらめちゃくちゃ美人ですね」「可愛いんだけど」
「普通に可愛いと思ってしまった自分はどうかしちまったのかもしれない…」「女子力が私より高くて絶望したｗｗ」「女子より女子やん」「あれ？ 本人どこおるん？」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「女子力が私より高くて絶望したｗｗ」鬼龍院さんは「Happy Valentine」とつづり、1枚の写真を投稿。おなかをのぞかせたトップスにミニ丈のスカート、ハイソックスにスニーカーという白で統一したコーディネートに金髪ツインテールのギャル姿の鬼龍院さんが大きな「LOVE」のオブジェの横に立っています。
「いやああああ可愛すぎる....」Xのアカウント名で「鬼龍院翔（41歳）」と年齢を公表している鬼龍院さん。3日には「鬼は〜〜〜〜〜内」とつづって笑顔で豆まきをする姿を披露し、ファンからは「いやああああ可愛すぎる....」「この日ほんっっっっとにかわゆす」「可愛いすぎて悩みがどっか飛んでった」「この画像にこのツイートは不意打ちすぎてかわいすぎます」と歓喜の声が寄せられました。
