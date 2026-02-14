火災が起きた住宅から足の不自由な高齢男性を救助したとして、千葉県木更津市消防本部は、同市大久保の会社員額賀美代子さん（６３）と夫で高校非常勤講師の敏行さん（６８）に感謝状を贈った。

２人は「今思うと、自分たちも危なかったかもしれないが、助け出すことしか考えていなかった」と話した。

火災は昨年１２月２０日午前８時頃に発生。美代子さんがドーンという大きな音を聞いて外へ出ると、斜め向かいの住宅２階の窓から煙が出ていた。この家には、一緒に自治会活動をした男性（７０）が一人で暮らしていた。男性は足が不自由。美代子さんは普段から男性に、「いつでも手助けできるよう玄関の鍵は開けておいてね」と伝えていた。

美代子さんは敏行さんに大声で「電話（１１９番）して」と伝え、鍵の開いていた男性宅に入った。２階から「熱い熱い」という声が聞こえた。階段を駆け上がると、男性が横たわっていて、布団の足元に火がついていた。美代子さんはとっさに男性を部屋から引きずり出し、１１９番後に駆けつけた敏行さんとともに男性を抱えて階段を下り、屋外に脱出した。

通報の７分後に消防隊が到着した時には、２階部分は全焼していた。男性はやけどを負って入院した。美代子さんも「後になって自分の髪も一部が焦げていたことに気づいた」と話し、敏行さんも「無我夢中で、早く避難させないといけないの一心だった」と振り返る。

宗政靖消防長は「２人の勇気はもちろん、日頃のつきあいや声かけのどれか一つが欠けていたら救出につながらなかったかもしれない」と振り返り、２人をたたえた。