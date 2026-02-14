◇侍ジャパン宮崎キャンプ2026（14日〜24日）

WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に向けて野球日本代表・侍ジャパンが14日、宮崎で事前合宿をスタート。キャンプ初日を迎え、侍ジャパンを率いる井端弘和監督が挨拶しました。

侍ジャパンは6日、計30人の代表メンバーが発表されましたが、その後平良海馬投手（西武）と石井大智投手（阪神）がケガのため辞退。そのため、藤平尚真投手（楽天）と隅田知一郎投手（西武）が追加で選出されています。

キャンプ初日を迎えたこの日、井端監督は、「十分準備してきたと思う。ちょっとケガ人が続いたので、ケガだけは十分気をつけて本番を迎えてもらえばと思います。前回優勝しました。出たメンバーはいると思いますけど、出てないメンバーもいるので、新たに挑戦者として全員で戦っていきたいなと思います。きょうもよろしくお願いします」と選手たちに声をかけています。

侍ジャパンは合宿中の22日、23日にソフトバンクと試合。キャンプを終えた後は、中日と2試合、オリックス1試合、阪神1試合の強化試合を経て3月6日のWBC初戦に臨みます。