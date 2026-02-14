度会は「7番・左翼」で先発出場→7回から三塁の守備に就いた

DeNAは14日、沖縄・宜野湾で行われたロッテとの練習試合に2-9で敗れた。「7番・左翼」で先発出場した度会隆輝外野手が、7回からは三塁の守備に就いた。相川亮二監督は「昨年の秋から挑戦しているということと、将来的にもゼロではない」と起用の意図を明かした。

三塁はこれまで宮崎敏郎内野手がレギュラーを張り、昨年途中に故障で離脱してからは主に筒香嘉智内野手が守っていた。筒香は今季から内野に転向し、一塁や三塁の練習を重ねる。そのため度会が実際に三塁を守る可能性は現時点では低いが、オプションとしてこの時期に試したことになる。

「例えば宮崎、筒香が怪我をした時であったり、何かあった時にはいける準備というのはしていきたいなと思っているので。先発で使うとか、先発で求めているということではないです。何かあった時の危機管理として、せっかくやってきたことなので。これからもシーズンに入っても練習はしていくのかなと思います」

来週には筒香ら主力も実戦に出る予定だけに、「なかなかサードでの出場機会はなくなるので、できるうちに少しでもやっておきたいなというところです」と説明した。この日は守備機会はなかったが、貴重な実戦となった。

度会は6回の第3打席では左前打を放ち、今キャンプ10打席目にして初安打もマーク。指揮官は「まだまだできると思いますし、取り組みももっとできると思う。もっと彼には、そういうものも含めて結果に結びつけてほしいなと思います。ポジション的にもやっぱり打たないと出られないっていうのは、本人も分かっていると思うので。まずは打つ方は絶対条件だと思います」と高いレベルを求めた。（町田利衣 / Rie Machida）