相川七瀬、バレンタインに手作りチョコバナナパウンドケーキ披露「売り物レベル」「焼き色が完璧」
【モデルプレス＝2026/02/14】歌手の相川七瀬が2月14日、自身のInstagramを更新。手作りのスイーツを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】50歳美人歌手「売り物レベル」焼き色完璧な手作りケーキ
相川は「HappyValentine チョコバナナのパウンドケーキ」とつづり、パウンドケーキを焼いている動画を投稿。輪切りのバナナが飾られ、美しい焼き色に仕上がっている。
この投稿には「売り物レベル」「めちゃくちゃ美味しそう」「忙しいのに手作りなのすごい」「焼き色が完璧」「素敵なバレンタインスイーツ」「誰にプレゼントするの？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆相川七瀬、チョコバナナパウンドケーキ披露
◆相川七瀬の投稿に反響
