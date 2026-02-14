ヒロミ＆松本伊代、息子が公開した若き日の夫婦ショットに「美男美女」「変わらない」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】俳優の小園凌央が2月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。両親の若き日の2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ヒロミ＆松本伊代ファミリー「そっくり」と話題の家族ショット
小園は「誕生日おめでとう父」とコメントし、父・ヒロミの誕生日を祝福。投稿には、ソファに並んで座る若き日のヒロミと松本伊代と、ヒロミに抱っこされている子どもの姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「抱っこされてるのは凌央くんかな？」「美男美女」「素敵すぎ」「若い頃もかっこいい」「仲良し夫婦」「エモい」「変わらない」「レア」といった声が上がっている。
ヒロミと松本は1993年に結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ヒロミ＆松本伊代、若き日の夫婦ショットが話題
◆ヒロミ＆松本伊代の若き日の夫婦ショットに反響
