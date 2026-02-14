◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

クラシックにつながる３歳牝馬重賞に１６頭が出走し、２番人気のドリームコア（美浦・萩原清厩舎、父キズナ）が好位から抜け出し、重賞初制覇を飾った。昨年のエンブロイダリーに続く連覇のクリストフ・ルメール騎手は、岡部幸雄元騎手と並ぶ同レース最多タイ５勝目となった。勝ちタイムは１分３２秒６。

重賞初挑戦ながら、２戦２勝と得意の東京マイルで同世代を一蹴。母ノームコアは香港カップ、ヴィクトリアマイルの国内外Ｇ１・２勝を含む重賞５勝。クラシックは未出走だったが、娘が春の主役候補に名乗りを上げた。

１１番人気のジッピーチューン（北村友一騎手）が２着。７番人気のヒズマスターピース（佐々木大輔騎手）が３着だった。

１番人気のギャラボーグ（川田将雅騎手）は９着だった。

佐々木大輔騎手（ヒズマスターピース＝３着）「特殊な走り方をする馬なので、楽に行けたらいいなと思っていてリズム良くいけました。姿勢を矯正するよりも、この馬の走りをする方がいいと思います」

横山武史騎手（マスターソアラ＝４着）「敗因は色々とありますが、テンションが上がりすぎたことが１番大きかったです」

田辺裕信騎手（モルニケ＝５着）「稽古でいい動きをしていたので少し楽しみにしていましたが、まだ中身に成長の余地がありますね。よく頑張ってくれたと思います」

レイチェル・キング騎手（モートンアイランド＝６着）「２走目なのによくレースはできました。スタートして折り合ってリズム良くいけました。ただ、２走目でこのクラスのマイルだとペースは少し速いかもしれません。最後はしっかり脚を見せてくれましたが、まだ若さもあるし体も幼いので、今日の経験が次につながって成長してくると思います」

菅原明良騎手（レディーゴール＝８着）「前回乗ったときより馬の成長を感じました。テンにはいかないでラストに脚を使うという指示で、しっかり伸びてくれましたが、今日のポジションでは流石に厳しかったですね。マイルだとテンに押していかないとポジションが取れないので、距離を延ばして中団で競馬をするのが良さそうです」

杉山晴紀調教師（ギャラボーグ＝９着）「返し馬はよく感じたのですが、ゲートで悪さをして進んでいきませんでした。直線でもささっていましたし、調教で分からない部分が出ました」