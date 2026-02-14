中日の最速１６０キロ右腕・勝野昌慶投手（２８）の弟で、昨夏の岐阜大会で１６強入りした東濃実（岐阜）の修令（たけのり）投手（３年）が、岐阜聖徳学園大に進学したことが１４日、明らかになった。この日、岐阜市内の同校グラウンドでピッチングなどを行い、「直球でどんどん押していけるところと、変化球がコントロールできるところが武器だと思っています」と語った。

同校は東海地区大学野球連盟の岐阜学生野球リーグに所属し、元中日投手の近藤真市監督（５７）がチームを率いる。近藤監督は、１９８７年８月９日の巨人戦（ナゴヤ球場）でノーヒットノーランデビューを果たした経験があり、「投手のレベルが高いことを知り、また近藤監督がおられる中で学びたいと思い、選びました」と進路選択の理由を明かした。

１０歳上の兄は、昨年５月６日のＤｅＮＡ戦（バンテリンドーム）で中日の日本人最速記録を２キロ更新する１６０キロをマーク。修令は最速１４２キロの右腕で、兄については「見本。まねしたい投手」と、尊敬のまなざしを向ける。今後は１年時に１４５キロ、２年時に１５０キロと成長プランを描いており、「打たれないピッチャー」を目指して兄の背中を追いかける。