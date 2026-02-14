第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市で３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人が参加して行われる。レース前日の１４日、住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館）で開会式や「ＡＯＳＹＮスペシャルトークショー」が開催。第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）と１０キロの部にゲストランナーとして出場する青学大ＯＢの若林宏樹さん（２３）が同席した。

若林さんは昨年１月の第１０１回箱根駅伝５区で１時間９分１１秒の区間新記録（当時）をマークし、青学大の連覇に貢献。その１か月後の別府大分毎日マラソンで日本歴代７位で初マラソン日本最高＆日本学生記録（いずれも当時）の２時間６分７秒で２位となった。昨春、青学大卒業を機に競技の第一線から退き、日本生命に入社。現在は市民ランナーとして走ることを楽しんでいる。

若林さんは、今年１月３日の箱根駅伝優勝報告会に出席したが、あいさつ回りで忙しかった原監督とは会話できなかったという。「原監督と、ちゃんと話をするのは昨年夏に近況報告で青学大に行った時以来、約半年ぶりです」と明かした。

トークショーでは、原監督が得意の話術で若林さんを圧倒。若林さんが、１５日の目標タイムについて「１キロ４分〜５分ペースで楽しく走りたいと思います」と話すと、原監督は会場に集まった市民ランナーに「１０キロを４０〜５０分ということです。明日は『若乃神の若林宏樹に勝った』と威張れるチャンスですよ！」と呼びかけ、会場を沸かせた。

控室に戻った後、原監督は「若林君の話術はまだまだ。私の１０分の１くらいでしょう」と胸を張り、若林さんは「原監督はいつも通りでした」と笑顔で話した。

今年の第１０２回箱根駅伝では黒田朝日（４年）が５区で若林さんの区間記録を１分５５秒も更新する１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した。若林さんは「それくらいのタイムが出てもおかしくないと思っていました。もともと、走力も上りの適性も僕よりずっと上なので」と後輩の激走をたたえた。

青梅マラソンのメイン種目の３０キロには、青梅市の隣の八王子市出身の佐藤有一（４年）が出場する。佐藤有一は最初で最後となった今年１月の箱根駅伝９区で区間賞を獲得し、大学４年間を有終の美で飾った。若林さんは「入学した当初、有一は朝日よりも強かった。その後、苦労してもがいた４年間だったと思いますが、最後の箱根駅伝で区間賞を取れる粘りが有一の強みです。明日（１５日）の青梅マラソンは地元の方々に恩返しするような走りを期待しています」と先輩らしく温かなエールを送った。