大相撲の横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が１４日、都内のホテルで開催された昇進披露宴に出席。日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）、横綱豊昇龍（立浪）ら約２０００人が集まった。工藤静香が「慟哭」「嵐の素顔」を生歌唱するなど華やかに執り行われた。

大の里は「大関昇進から１年後に横綱昇進（披露宴）。本当に嬉しいですね」と感慨を口にした。「一場所一場所勉強しているつもり。今回で力をもらって、来場所向けて頑張りたい」と春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）での３場所ぶり優勝へ、誓いを新たにした。

師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は「僕は世代じゃないですけど、ファンなんで」と工藤静香の出演を喜んだ。

春場所は２場所連続優勝の大関安青錦が綱とりに臨む。親方は「本当に成長度がすごい。毎場所成長している。それに負けずと、右肩上がりで成長していかないと、いつか超えられてしまうということもある。お互いに成長していかなくちゃいけない」とハッパをかけていた。

弟子のさらなる成長には、稽古姿勢について「稽古場から怖い、脅威を感じるような厳しさも必要になってくる」と指摘していた。