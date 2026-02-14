お笑い芸人の井手らっきょ（66）が13日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。野球界のレジェンドを激怒させたエピソードを披露した。

それは、テレビ朝日系で放送されていた「ビートたけしのスポーツ大賞」での出来事。らっきょらのたけし軍団と、長嶋茂雄さんや王貞治氏らプロ野球名球会チームが、野球で対戦した。

試合が終わり鏡割りをすることになり、全員で酒樽を囲んでいる時だった。裸芸で知られるらっきょは、全裸で登場し「お先に失礼しま〜す」と酒樽に浸かったという。

全くウケず、現場がシーンとなる中、「お前何やってだよ！」とブチギレたのが、元ロッテの村田兆治さん。

「フォークボールの握りで頭を持ち上げられた」とらっきょは明かし、「指が長くて力が強い。さすがだなと思った」と回顧。

結局、ビートたけしが「バカ野郎！らっきょ漬けじゃねーか！」とツッコんで笑いが起きたといい、らっきょは「長嶋さん、王さんは、私が全裸で入った酒樽の酒を“おいしいですね”って飲んでました」と振り返った。