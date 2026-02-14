「練習試合、ＤｅＮＡ２−９ロッテ」（１４日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）

阪神から現役ドラフトでロッテ入りした井上広大外野手（２４）が今季初実戦で２安打１打点とアピールした。

「ヒットが出るのはいいことだと思いますし、いい形で打てているので、継続していきながら、１打席１打席でも自分の中でも課題というか感じるものがあるので、それを極力少なくできるように練習してやっていけたら」と話した。

二回は阪神でチームメートだった藤浪との対決。「特に意識はなかったです」と明かし、その初球を中前にはじき返した。「緊張しいなので、空振りでもいいやっていうぐらいの気持ちで振りました」と振り返った。

六回には左越え適時二塁打。「スリーワンだったので、１球で仕留められるようにという気持ちで打席に立ちました」と納得の表情だ。

サブロー監督は「どんどん期待が膨らむだけなんですけど、三振しても凡打しても全然構わんし、思い切ってやってくれたら結果は出ると思う」と目を細める。井上は「（サブロー監督から）三振はいくつしてもいいっていうのは直接言われたので、思い切って初球からどんどん振っていけたらなと思います」と明かす。

「バッティングはもちろんですけど、ほんとに細かなところがやっぱ大事になってくるので、そういうところを、また突き詰めてやっていきたい」。新天地で覚醒してみせる。