歌手の木村徹二（３４）が１４日、東京・日本橋三井ホールでワンマンライブ「木村徹二 ＬＩＶＥ３＋ワン 完売！みなさまのおかげですＳＰ〜〜アイアンファミリーバレンタインに再集結〜」を開催し、７００人のファンを前に、１１日に発売されたニューシングル「風神雷神」をコンサート初披露した。

徹二は「少しずつですけど一人でステージに立って歌うのは慣れてきて、自分の歌だけに集中しないでお客さまと一緒に楽しみ時間が心の余裕的に増えてきた。バレンタインなのでお客さまと一緒に楽しむことをメインにやっていきたい」と意気込み。バレンタインデーにちなみ、「恋」が曲名に入っている安全地帯の「恋の予感」、小林明子の「恋に落ちて」、鈴木雅之の「恋人」をカバーした。

「風神雷神」では「演歌の王道の男らしい、力強さを全面に押し出した。今年１年の方向みたいなものが詰まっている」という言葉どおり力強い歌唱を聴かせた。シンガー・ソングライターで「風神雷神」を作詞作曲した兄の木村竜蔵（３７）とは、兄弟デュオ「竜徹日記」の「オレンジのアネモネ」で共演し、徹二が風神、竜蔵が雷神をイメージした衣装を着用。竜蔵は「３年かけて彼が培ってきたものが、よりいっそう鮮やかに咲き始めているんじゃないか」と弟の成長を喜んだ。

また、バレンタインデーとあって、徹二が自身と兄のモテエピソードを公開。小学生時代、自宅の宅配ボックスに入っていたチョコレートを３月１４日に発見し、「食べられない状態だったので、くれた子にその日のうちになんか買ってお返しした。おいしかったよと…初めて女の子についたウソでした」と甘酸っぱい思い出を披露した。

イケメンの竜蔵はモテモテだったといい、「同じ中学校に入った時、女の子の群れが僕のところにバーッと来て、全員木村竜蔵のファンで。お兄さんの写真が欲しいと言われて２０人くらいからインスタントカメラを渡されて、家で撮影会して返しました」という、ケタ違いのモテエピソードを公開していた。