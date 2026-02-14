◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリー（大会8日目/現地13日）

鍵山優真選手はショートプログラム2位で迎えたフリーでは、3種類の4回転ジャンプ4本の構成で2大会連続のメダルとなる銀メダルを獲得。

コーチで父の正和さんは、「内容的には色々ありましたけど、オリンピックという大きな試合は4年に1回の試合なので、文句を言わずただひたすら喜ぼうかな」と鍵山選手の前回大会からの4年間の努力を称えるコメント。

ひたすら頑張って欲しいという気持ちで鍵山選手の演技を見守った正和さんは「普段だったら声をかけないんですけど、緊張というよりも上がってた感じがしたので、落ち着かせようと思って声をかけた」と演技前、普段と違う姿に見えた息子の様子を明かしました。

鍵山選手は前回北京五輪に続く銀メダル。“4年前の勢いだけではなく、いろんなものを背負いながら歩んだ”4年間だったと話す正和さん。

今後に向けては「とりあえず今シーズンどう過ごすかということを考えてきたので、次のことはまだ考えていない。世界一といっても怒られないぐらいの練習を積んできているつもりでいるので褒めてあげたい」と話しています。