◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子で初出場の山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ＝が９２・００点をマークし、銅メダルを獲得した。高回転技がトレンドとなっている中、武器とする独創的なルーチン（技の構成）が五輪の大舞台で評価された。

貫いてきたスタイルで銅メダルをたぐり寄せた。山田は１回目から“独創性”で会場をとりこにした。４発目に前方に宙返りする「マックツイスト」を決めるなど圧巻の完成度で、９２・００点をマーク。技を出す度に揺れる歓声を味方に１回目を終え、首位に。戸塚、ジェームスに上回られたが、初出場の１９歳は堂々と表彰台に立った。「本当に信じられない。自分のルーチンを貫いて、３番になれたことは純粋にうれしい」と感慨に浸った。

異彩を放った。ハイレベルな争いとなった今大会は、高回転技のトリプルコーク（ＴＣ）１４４０（斜め軸に縦３回転、横４回転）を複数種類入れる選手も多く、同技の完成度の争いとなった。しかし、山田はＴＣ１４４０を入れずに勝負した。決勝で争った１２人のうち１１位のチェース・ジョージー（米国）と２人だけの戦法。「緊張感もあったが、楽しめた」。トレンドに流されず、独自路線でつかんだ銅メダルを胸を張った。

今季Ｗ杯を初制覇。これが大きな弾みとなり、平野歩、平野流、戸塚に次ぐ最後の１枠を奪い取り、初の夢舞台に立った。８日のビッグエア男子で木俣椋真（２３）が代表４番手から銀メダルに輝いたのを見て、「僕も頑張りたい」と“下克上”を誓っていた。ジュニア時代から知る戸塚から「顔が全く日焼けしない真っ白な子だった」と言われた道産子が、高回転時代に新たな戦い方を示した。

１９歳の視線はすぐに次の舞台に向いた。「４年後の五輪は目指しているし、またこの舞台に立てたらいいなと思う。自分の技やルーチンを貫いて、４年後も行けたらいいな」と山田。誰もがまねできない、唯一無二のスタイルを極めていく。

◆山田 琉聖（やまだ・りゅうせい）２００６年３月２５日生まれ。札幌市出身の１９歳。両親の影響で５歳からスノーボードを始め、１０歳でハーフパイプを本格的に開始。２３年全日本選手権で初優勝し、２４年ユース五輪で銅。Ｗ杯は１６歳だった２２〜２３年季から転戦し、２４年１２月に３位で初の表彰台。昨年１２月に初制覇。同月のザ・スノーリーグで３位。相生学院高卒。国際スノーボード＆スケートボード専門学校に在籍。１７１センチ。