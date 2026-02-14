◇明治安田J2・J3百年構想リーグ 奈良 1―0 今治（2026年2月14日 ロートフィールド奈良）

J3奈良の大黒将志監督が指揮官初勝利を手にした。カテゴリー上位のJ2今治と対戦し、1―0の勝利。「選手とスタッフがいっぱい頑張ってくれた。サポーターの皆さんも応援をいっぱいしてくれて、そういう人たちのおかげやと思います」と目尻を下げた。

開幕・徳島戦は0―6大敗。この試合も攻め込まれるシーンが多かったがDF生駒稀生やGKマルク・ヴィトを中心に凌ぐ。そして待望のチーム今季初得点は前半35分。この日24歳の誕生日を迎えたMF森田凜が積極的なプレスで相手DFからボールを奪い、芸術的なループシュートを流し込んだ。

大黒監督は「先週も良いプレスが掛かっていたし、今週も練習していた。最後のところで体張って守る部分もあった」と守備の献身性を評価。同時に「ミスを減らせば、もっと握れるし、攻められるのはミスから。まだミスが多いので、もっとトレーニングからミス減らして、うまくなって、全員でサッカーを楽しんでいけるようにしたい」とここからの上積みを口にした。