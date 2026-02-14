「ロナウド、メッシより異常な存在」「反則だろ」モドリッチの決勝弾にネット衝撃！「40歳のプレーとは思えない」
現地２月13日に開催されたセリエAの第25節で、ミランがピサとアウェーで対戦。２−１で勝利した。
この一戦で決勝ゴールを奪ったのが、40歳の司令塔ルカ・モドリッチだった。１−１で迎えた85分、敵陣左サイドからドリブルで持ち上がって、サムエレ・リッチとのワンツーでボックス内に侵入。絶妙なタッチで相手DFを振り切り、最後は技ありのチップキックでネットを揺らしてみせた。
この鮮烈な一発にSNS上では、「反則だろ」「ロナウド、メッシより異常な存在」「40歳のプレーとは思えない」「技術に年齢は関係ない」「クオリティにただただ脱帽」といった声が上がっている。
昨年９月以来となるゴールを決めたモドリッチ。この得点はアレッサンドロ・コスタクルタ、ズラタン・イブラヒモビッチに次いで、セリエA史上３番目の最年長ゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】40歳モドリッチの華麗なゴラッソ！
【動画】40歳モドリッチの華麗なゴラッソ！