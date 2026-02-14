決勝弾のL・セアラ。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　元Jリーガーで人気解説者も絶賛だ。

　鹿島アントラーズは２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で横浜F・マリノスと対戦している。

　スコアレスで迎えた76分、均衡を破る。左サイドから小川諒也がクロスを供給。ゴール前で反応したのはレオ・セアラ。高いジャンプから強烈なヘディングシュートを叩き込んだ。
 
　試合を配信するDAZNで解説を務める林陵平氏は「つえーよ、レオ・セアラ、強すぎ」と驚嘆。「ヘディングが強すぎる、高すぎる。叩きつけてますし」とコメントした。

　昨季のJ１得点王が、特別大会の２戦目でシーズン初ゴールをマークした。なお、L・セアラのこのゴールが決勝点となり、鹿島が１−０で勝利した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】高い、高すぎる！ 強い、強すぎる！ 鹿島のエースがぶち込んだ！ 圧巻のヘディング弾

 