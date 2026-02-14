「つえーよ、レオ・セアラ」人気解説者も驚嘆！ 鹿島の絶対エースが強烈ヘッド弾「強すぎる、高すぎる」
元Jリーガーで人気解説者も絶賛だ。
鹿島アントラーズは２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で横浜F・マリノスと対戦している。
スコアレスで迎えた76分、均衡を破る。左サイドから小川諒也がクロスを供給。ゴール前で反応したのはレオ・セアラ。高いジャンプから強烈なヘディングシュートを叩き込んだ。
試合を配信するDAZNで解説を務める林陵平氏は「つえーよ、レオ・セアラ、強すぎ」と驚嘆。「ヘディングが強すぎる、高すぎる。叩きつけてますし」とコメントした。
昨季のJ１得点王が、特別大会の２戦目でシーズン初ゴールをマークした。なお、L・セアラのこのゴールが決勝点となり、鹿島が１−０で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高い、高すぎる！ 強い、強すぎる！ 鹿島のエースがぶち込んだ！ 圧巻のヘディング弾
鹿島アントラーズは２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で横浜F・マリノスと対戦している。
スコアレスで迎えた76分、均衡を破る。左サイドから小川諒也がクロスを供給。ゴール前で反応したのはレオ・セアラ。高いジャンプから強烈なヘディングシュートを叩き込んだ。
試合を配信するDAZNで解説を務める林陵平氏は「つえーよ、レオ・セアラ、強すぎ」と驚嘆。「ヘディングが強すぎる、高すぎる。叩きつけてますし」とコメントした。
昨季のJ１得点王が、特別大会の２戦目でシーズン初ゴールをマークした。なお、L・セアラのこのゴールが決勝点となり、鹿島が１−０で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高い、高すぎる！ 強い、強すぎる！ 鹿島のエースがぶち込んだ！ 圧巻のヘディング弾