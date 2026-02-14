NAOYA＆冨田侑暉W主演『セラピーゲーム』DVD・Blu-rayに新特典追加 ノンクレジット予告＆EDロング版収録 初回特典に未公開ポストカードも
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAと7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉がW主演を務めるドラマ『セラピーゲーム』のDVD・Blu-rayパッケージに、新たな特典映像および封入特典が追加されることが発表された。
原作は、シリーズ累計130万部を突破し、BLアワードシリーズ部門4年受賞の人気作。獣医を志す失恋したての“スパダリ”候補生と恋に臆病なツンデレフォトグラファーの賭けから始まる恋を描く。
今回のパッケージでは、ファンにとってうれしい新要素が多数収録される。本編放送時には表示されていたクレジットを外した、ノンクレジット版の各種予告映像が収録されることが決定。作品の世界観や2人の関係性の変化を、よりクリアな映像で楽しめる内容となっている。
さらに、ドラマの余韻を彩ってきたエンディング映像のロングバージョンも収録。本編とはまた違った形で、湊と静真の空気感をじっくり味わえる映像に仕上がっているという。
初回生産限定特典として、未公開写真ポストカード5枚セットの封入も決定。また、Blu-ray BOXとDVD-BOXでは異なる写真が使用されるとのことで、ファンにとっては見逃せないコレクターズアイテムとなりそうだ。
また、本日 2/14（土）にオリジナルサウンドトラックを各種音楽配信サイトにて販売・配信開始となっている。
ドラマ本編の感動を、映像特典とともに何度でも楽しめる今回のパッケージ。放送で物語を見届けた人はもちろん、これから作品に触れる人にとっても、『セラピーゲーム』の世界観をより深く堪能できる内容となりそうだ。
■ 商品情報
DVD BOX
［3枚組：本編DISC2枚＋特典DISC1枚］
品番：DMFBA-001
価格：1万2540円（税込）
Blu-ray BOX
［3枚組：本編DISC2枚＋特典DISC1枚］
品番：DMFXA-001
価格：1万6500円（税込）
