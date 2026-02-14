ホンダ『N-BOX』はなぜ成功？ エンジニアが語る“逆転劇”の舞台裏「（エンジンが）邪魔。消えてなくなれ」 女性だけでない意外なターゲットとは
お笑いコンビ・おぎやはぎがMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00※この日の放送は後9：24）が、きょう14日に放送される。アンコール放送となる今回は、ホンダ『オデッセイ』『N-BOX』の開発に従事した、自動車エンジニアの浅木泰昭氏を迎える。
【写真50枚】日本で1番売れてる最新型『N-BOX』内外装全部見せ
実は車そのものより、「エンジンみたいなものを作ってみたかった」と、自動車開発の世界に足を踏み込んだという浅木氏。転機は入社2年目に突然、訪れたという。1982年、ホンダの第2期F1活動で、エンジン開発を担当した。そして、リーマンショックで車がまったく売れなくなった時代に携わったのが、軽自動車の開発だった。
当時のホンダは軽自動車の部門で国内4位と後塵を拝しており、浅木氏も「不可能命題だと思っていました」と打ち明ける。しかし、あることに気づいたという。「F1と軽の戦い方の考えは、非常に近い」、そんな理念から生み出されたこだわりの数々に、おぎやはぎも目からウロコだった。「衝突したときに（エンジンが）邪魔。消えてなくなれ」とコメントした浅木氏の言葉
の意味とは。
こうして生まれたのが、2015年から10年連続で軽自動車の販売台数トップとなった『N-BOX』。女性はもちろん、浅木氏からは意外すぎるターゲット層も明かされ、おぎやはぎも言葉を失うのであった。
