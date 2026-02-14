◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール1日目(14日、那覇）

巨人1軍は那覇でのキャンプをスタート。初日から山粼伊織投手がライブBPに登板しました。

第4クールに突入した春季キャンプについては「体調も体も全然大丈夫で、普段からトレーナーさんたちにしっかりと見ていただいているんで、いいコンディションで臨めています」とコメント。

ライブBPでは2セットを行い、ヒット性の当たりは2セット目の松本剛選手に許した1本のみに抑えました。手応えとしては「そんなに悪くはなかったと思います、バッターが立つとやっぱり力も入りますし」とコメント。「1セット目はしっかり指にかかってたんですけど、ちょっと時間が空いて2セット目の最初ってなった時に、抜けてっていうのがあった。先発としてイニングを投げないといけないので、そういうところは少しずつ、今から色々調整していかないといけないな」と課題を口にしました。

この日は力強いストレートで空振りを奪う場面も。「僕は全部の球種で勝負しないと勝てないので」としながら、全球種の磨きに意気込みました。

昨季は開幕から39イニング投げて防御率0.00をマークするなど、圧巻のスタートを見せた山粼投手。今季に向けても「開幕しても、終わってみて“優勝・日本一”ってとこを目指しているので。始まりはとても大事ですし、そこに集中しすぎず。1年を通して高いパフォーマンスで、チームが1勝でも多くできるようにやっていくために、また明日から頑張りたいと思います」と意気込みました。