ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が１３日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。

この日は先週に引き続いて、歌手・鈴木亜美、女優・大友花恋、ＴＲＦ・ＤＪ ＫＯＯをゲストに迎えて東京・麻布十番を散策した。

道中、仲良しの有名人が話題になると、鈴木は「私、あんまり芸能界は少なくて。少ないというかほとんどいないです。仲良いのはＫＯＯさんと後藤真希ちゃんだけ。あとは、本当、もうＬＩＮＥとかも誰も知らない」と話した。

大友は「私もそんなに多くはないですけど。同じ事務所で言ったら福原遥ちゃん。高校生の間、同じ寮で一緒に住んでたんです。一緒にご飯作ったり、２段ベッドの隣で寝てたりとかしてて。おかげで仲良くて。今でもよく会って」と親交が続いていることを笑顔で打ち明けた。

ＫＯＯは「意外な名前を出したいじゃないですか？ＬＩＮＥでやり取りするのは北川景子ちゃん！」と国民的人気女優との交流を明かしながらドヤ顔。鈴木は「やだ！ヤキモチ！」と苦笑した。

有田は「嘘だ！本当に？」と驚がく。ＫＯＯは「お子さん生まれた時とかに出産お祝いを送ったりとかしてます。（親交のきっかけは）娘が（北川を）大好きだったんで舞台あいさつとか行かせていただいていて」と話した。

なおも不満顔の有田は「なんか自慢だったな！今の。北川景子さんの次にザキヤマ（山崎弘也）出せないもんな…」と首を捻って笑わせていた。