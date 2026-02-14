【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第1話「赤いギャバン」あらすじ 怜慈と刹那、2人のギャバンが出会う
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第1話「赤いギャバン」が15日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第1話「赤いギャバン」予告
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈（長田光平）は、宇宙でただ1人《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課に所属し、捜査一課の刑事たちから小馬鹿にされる日々。しかし、その真の目的が次元を超えたエモルギー犯罪捜査だと知る者は少ない。
そんな怜慈は、次元を超えて全宇宙を崩壊させかねないのエモルギーネガティブ波動を拡大させる“多元地球Λ8018”へ向かうことに。大混乱のΛ8018で、治安維持本部特装部隊隊長の哀哭院刹那（赤羽流河）と出会うが…！
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第1話「赤いギャバン」予告
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈（長田光平）は、宇宙でただ1人《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課に所属し、捜査一課の刑事たちから小馬鹿にされる日々。しかし、その真の目的が次元を超えたエモルギー犯罪捜査だと知る者は少ない。
そんな怜慈は、次元を超えて全宇宙を崩壊させかねないのエモルギーネガティブ波動を拡大させる“多元地球Λ8018”へ向かうことに。大混乱のΛ8018で、治安維持本部特装部隊隊長の哀哭院刹那（赤羽流河）と出会うが…！