お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（61）が13日放送のTBS「A-Studio+」（金曜後11・00）にゲスト出演。息子から素顔を明かされる場面があった。

南原は自身の息子について「20歳です」と明かした。MCの「Kis−My−Ft2」藤ヶ谷太輔が、南原の家族について「みんなが凄く仲がいい。南原さんと奥さんも仲がいいし、奥さまとお子さんも凄く仲がいいと」と紹介すると、南原は「はい、はい、そう」とうなずいた。

番組では息子にアンケートを行ったとし、MCの笑福亭鶴瓶は南原の好きなところとして、息子が「一緒にお酒を飲んだり野球の話をしたり、コミュニケーションをよく取ってくれるところ」と回答したと明かした。

また「できるだけ一緒に夕飯を取る。家族と一緒に過ごす時間を大切にしてくれます。家族愛の強いところが大好きです」と証言したと続け、「そしてお笑いに限らず、いろんなことに挑戦し続けている。そこを尊敬します」とも明かしたとした。

さらに南原に対するあえてのダメ出しは、との質問には「僕が先に風呂に入るときには、早く出るように急がせるのに、僕が待っているときにはゆっくりして全然出てこない」と暴露。

南原へのメッセージについては「直接現場で関わるスタッフの皆さんや共演者の皆さんに限らず、番組やイベントのスポンサーをしてくださっている企業様や、その企業様で働く従業員様、そして応援してくだっさっているファンの方々あっての仕事だと思います」と述べ、「これからもどうかそれを忘れず、周りの人を大切にしつつ、自分の体調も鑑みて頑張ってほしいと思います」とコメントしたと伝えた。

鶴瓶は改めて「しっかりしてんなあ」と感心。南原も「凄いですね。“鑑みて”って言うんですね」と驚いた様子で話した。