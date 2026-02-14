起業した自社の事業について説明する近畿大経済学部4年の越智健心さん（右）。左は起業推進室の垂見俊秀さん＝2025年12月、大阪市鶴見区

近畿大（大阪府東大阪市）は「社会への積極的な貢献」を掲げ、起業支援に力を入れてきた。飲食店から、大学での研究成果を生かした企業まで“近大発ベンチャー”は190社を超える。経営体験や事業案を競うビジネスプランコンテストを通して、学生や研究者の起業を後押ししている。

橋梁などのインフラ設備の点検作業を効率化できるソフトウエアを開発して提供する「TRASS（トラス）」を2025年6月に立ち上げ、代表を務める経済学部4年の越智健心さん（23）は支援を活用した1人だ。実家が建設業を営んでいることもあり「何かでっかいことをしたい」と高校生の時から起業を考えていた。進学先を考える際に「起業」というキーワードで検索して見つけたのが近畿大だった。

入学してすぐに社会課題の解決策を巡る事業化方法の講座を受講した。2024年には学生と大学院生を対象にしたビジネスプランコンテストに参加し、最優秀賞に選ばれた。獲得した賞金200万円は会社の運営資金にも充てた。

会社設立に必要な法人登記の際にも支援があった。登記簿に記載した本社の場所は、近畿大の起業支援施設「KINCUBA Basecamp（キンキュバ・ベースキャンプ）」（東大阪市）。手続きにかかる費用など30万円の援助もあり「金銭的なメリットも大きい」と話した。

ベースキャンプは、学生らが気軽に集まって意見交換し、起業に挑戦するきっかけづくりとして2022年10月に設立された。学生は施設利用料月500円で24時間利用できる。さらに月500円払えば登記簿に本社として登録できる。2025年12月末時点で15社が本社として登録している。

近畿大は実践的な飲食店経営を経験できる取り組みも実施している。学生は大学構内でラーメン店を1年間店主として運営することができる。原材料費や電気代、人件費などを計算しながら、利益を出すための工夫など実務経験を積める。

起業推進室の垂見俊秀さん（33）は「自分が不便だと感じることが持続的なビジネスにつながると伝えている。未来が不確実な社会で環境の変化に柔軟に対応できる学生の育成や支援を続けていきたい」と強調した。