手越祐也、元サッカー日本代表ら豪華メンバーとゴルフ満喫「各ジャンルのスターが集結」「すごい人ばっか」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】アーティストの手越祐也が14日、自身のX（旧Twitter）を更新。豪華メンバーとゴルフを満喫したことを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】元STARTOケメン「各ジャンルのスターが集結」豪華メンバーとゴルフ
手越は「2日連続のゴルフー！昨日は同級生メンバー。今日は兄ちゃんと篤人とゴルフ番組以来の瀬令奈ちゃんと」と添えて、お笑いタレントの宮川大輔、元サッカー日本代表の内田篤人、女子プロゴルファーの青木瀬令奈とのオフショットを公開。「ワイワイ楽しかったし、プロのプレーを目の前でみたけどマジでエグいわ笑 もっと練習頑張ろー」と綴っている。
この投稿には「めっちゃ楽しそう」「素敵な交流」「すごい人ばっか」「各ジャンルのスターが集結」「ウェア姿もオシャレ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元STARTOケメン「各ジャンルのスターが集結」豪華メンバーとゴルフ
◆手越祐也・宮川大輔・内田篤人・青木瀬令奈で2日連続ゴルフ
手越は「2日連続のゴルフー！昨日は同級生メンバー。今日は兄ちゃんと篤人とゴルフ番組以来の瀬令奈ちゃんと」と添えて、お笑いタレントの宮川大輔、元サッカー日本代表の内田篤人、女子プロゴルファーの青木瀬令奈とのオフショットを公開。「ワイワイ楽しかったし、プロのプレーを目の前でみたけどマジでエグいわ笑 もっと練習頑張ろー」と綴っている。
◆手越祐也の投稿に反響
この投稿には「めっちゃ楽しそう」「素敵な交流」「すごい人ばっか」「各ジャンルのスターが集結」「ウェア姿もオシャレ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】