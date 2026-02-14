手越祐也 （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/14】アーティストの手越祐也が14日、自身のX（旧Twitter）を更新。豪華メンバーとゴルフを満喫したことを明かし、反響を呼んでいる。

【写真】元STARTOケメン「各ジャンルのスターが集結」豪華メンバーとゴルフ

◆手越祐也・宮川大輔・内田篤人・青木瀬令奈で2日連続ゴルフ


手越は「2日連続のゴルフー！昨日は同級生メンバー。今日は兄ちゃんと篤人とゴルフ番組以来の瀬令奈ちゃんと」と添えて、お笑いタレントの宮川大輔、元サッカー日本代表の内田篤人、女子プロゴルファーの青木瀬令奈とのオフショットを公開。「ワイワイ楽しかったし、プロのプレーを目の前でみたけどマジでエグいわ笑 もっと練習頑張ろー」と綴っている。

◆手越祐也の投稿に反響


この投稿には「めっちゃ楽しそう」「素敵な交流」「すごい人ばっか」「各ジャンルのスターが集結」「ウェア姿もオシャレ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】