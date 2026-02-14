MALIA.、晴れ着姿の美人娘を顔出し公開 親子2ショットに「遺伝子最強」「そっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/02/14】モデルのMALIA.が2月13日までに、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳カリスマモデル「そっくり」美人娘と2ショット
MALIA.は「National Foundation Day」（建国記念日）と題し「パキスタン人のパパと 日本人のママのもとに生まれて 日本で生まれて日本で育ちました」と自身の背景を投稿。カナダへ留学した経験やハワイでの暮らし、現在のドバイでの生活を通じて「いろんな国籍の人たちに囲まれて暮らしているからこそ年々強くなる“日本人”としての感覚。 礼儀、空気を読む力、責任感。繊細さと芯の強さ。それは間違いなく、日本で育ったわたしの土台」と、海外で過ごす時間が長いゆえ、日本人としてのアイデンティティをより強く感じていると綴っている。
また「写真は、美しいわたしの娘との想い出の一枚」とつづり、晴れ着を身に着けた長女と着物を着た自身との2ショットを複数枚投稿。長女がMALIA.にキスをする写真など、美しい豪華な着物姿でありながらも、微笑ましい姿を披露している。
この投稿には「そっくり」「美女が並んでる」「遺伝子最強」「娘さん、MALIA.さんによく似てる」「なんて素敵な親子」「着物うっとりするほどお似合いです」といった声が寄せられている。
MALIA.は2002年にJリーガーの田中隼磨選手と結婚し、同年に長男を出産、2004年に離婚。2005年には格闘家の山本“KID”徳郁と再婚し同年に次男、2006年に長女を出産し、2009年に離婚した。2015年にサッカー選手の佐藤優平選手と結婚し、2017年に離婚。同年に元Jリーガーでファッションモデルの三渡洲舞人と4度目の結婚をし、2018年に三男を出産、2019年に離婚したことを明かした。また、2023年には初孫、2025年には2人目の孫が誕生したことを明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳カリスマモデル「そっくり」美人娘と2ショット
◆MALIA.、娘と着物2ショット公開
MALIA.は「National Foundation Day」（建国記念日）と題し「パキスタン人のパパと 日本人のママのもとに生まれて 日本で生まれて日本で育ちました」と自身の背景を投稿。カナダへ留学した経験やハワイでの暮らし、現在のドバイでの生活を通じて「いろんな国籍の人たちに囲まれて暮らしているからこそ年々強くなる“日本人”としての感覚。 礼儀、空気を読む力、責任感。繊細さと芯の強さ。それは間違いなく、日本で育ったわたしの土台」と、海外で過ごす時間が長いゆえ、日本人としてのアイデンティティをより強く感じていると綴っている。
◆MALIA.の投稿に反響
この投稿には「そっくり」「美女が並んでる」「遺伝子最強」「娘さん、MALIA.さんによく似てる」「なんて素敵な親子」「着物うっとりするほどお似合いです」といった声が寄せられている。
MALIA.は2002年にJリーガーの田中隼磨選手と結婚し、同年に長男を出産、2004年に離婚。2005年には格闘家の山本“KID”徳郁と再婚し同年に次男、2006年に長女を出産し、2009年に離婚した。2015年にサッカー選手の佐藤優平選手と結婚し、2017年に離婚。同年に元Jリーガーでファッションモデルの三渡洲舞人と4度目の結婚をし、2018年に三男を出産、2019年に離婚したことを明かした。また、2023年には初孫、2025年には2人目の孫が誕生したことを明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】